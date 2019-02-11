نوزدهمین یادواره سردار شهیدموسی درویشی و۳۸شهید هرمز برگزار می شود

سیدمجدالدین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: با توجه به فرارسیدن سالگرد شهادت سردار رشید اسلام موسی درویشی نوزدهمین یادواره این شهید بزرگوار را درجزیره هرمز استان هرمزگان برگزار می گردد.

بخشدار هرمز گفت: شهدا گنجینه ای گرانبها برای مردم ایران هستند که با پیروی از مسیر انسان ساز و حقیقت جوی آنها می توانیم در راه سعادت و کمال گام برداریم.

حسینی تصریح کرد: همه ما وظیفه داریم یاد و خاطره شهدا را زنده نگه داریم تا فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه نهادینه شود.

نماینده عالی دولت در هرمز ابراز داشت: شهدا جانشان را در راه حفظ و اعتلای دین اسلام و کشور اهدا کردند و از همین رو گرامیداشت شهدا و قدردانی از خانواده آنها و ایثارگران برای ما افتخار بزرگی است.

حسینی عنوان کرد: شهید موسی درویشی یک از چهره های برجسته این جزیره بود که چه قبل از انقلاب و چه بعد از پیروزی انقلاب نقش بسیار ارزنده در جهت روشن گری مردم این منطقه داشته است.

وی شهید درویشی را یک الگوی به تمام معنای ایستادگی خواند و گفت: شهید درویشی در زمان انقلاب در تبعید بودند ولی با ایستادگی و پایمردی توانست جوانان این جزیره در خط رهبری بیشتر کند و اکنون جزیره هرمز با دارابودن ۳۸ شهید و ۴۰۰ایثار گر و جانباز و آزاده به تناسب جمعیت خود در رتبه نخست ایران است که این امر می تواند بار سنگینی بر دوش ما باشد که یاد و خاطر شهدا زنده نگهداریم.

این مقام مسئول در هرمز اظهارداشت: این مراسم با سخنرانی سردار کوثری جانشین قرارگاه ثارالله وبامداحی مداح اهل بیت (ع) حاج رضانبوی در این مراسم بهره خواهیم برد.

«زندگینامه شهید موسی درویشی»

شهید موسی درویشی نخل ابراهیمی، در سال ۱۳۰۸ درجزیره هرمز دیده به جهان گشود. شهید درویشی در سن ۱۶ سالگی از نعمت داشتن پدر محروم گردید و مسئولیت تامین معاش خانواده که به نحوی تحت سرپرستی جده وی قرار داشتند به عهده گرفت. وی در سال ۱۳۲۷ در معدن خاک سرخ هرمز مشغول به کار شد.

شهید درویشی در این جزیره واسطه اصلی میان روحانیت مبارز وانقلابی با مردم می گردد و منزل شهید مامن و پناهگاه امنی جهت مبارزینی که به استان هرمزگان سفر می کند و یا تبعید می شوند قرار می گیرد. علاوه بر آن ملاقات دلنشین وخصوصی شهید درویشی با امام خمینی (ره) ودعا ولبخند زیبای امام(ره)شهید درویشی را به عاشقی سر از پا نشناخته نسبت به حضرت امام واجداد طاهرینش تبدیل کرده بود.

لذا به راحتی دو بار تبعید به اطراف تهران وقم را به جان خرید. شهید درویشی در دوران مبارزاتی مردم این خطه علیه رژیم ستم شاهی، ضمن آشنایی با روحانیون جزیره هرمز، نقش خود را در حرکت مردم علیه این رژیم ایفاء کرد. او در سال ۱۳۴۲ به مبارزه مخفی علیه رژیم پهلوی برخاست و با آمدن روحانیون به این جزیره مشغول ارشاد مردم شد تا جایی که خانه خود را مهمانسرای روحانیون قرار داد و در آن سال های خفقان اسارتها و تبعیدهای متعدد را متحمل شد.

در سال ۱۳۴۹ به علت مخالفت با رژیم و حمایت از طبقه محروم و مستضعف به تهران تبعید شد اما در تبعید با نیروهای مومن و انقلابی در تهران و قم ارتباط برقرار کرد. این شهید والامقام شاگردانی بسیاری را در حوزه های مختلف تربیت کرد و شهیدان محمد و علی گلزاری، موسی آزموده، احمد اوج هرمزی، جعفر پاینده، ابراهیم غلامزاده، علی جمالی، احمد هرمزی، احمد صالحی، محمد ملاح، محمد رئیسی و قنبر قنبر نژاد از جمله شاگردان وی بودند. شهید درویشی در سال ۱۳۵۷ از سوی رژیم پهلوی به مدت سه ماه برای دومین بار به حسن آباد قم تبعید شد. در اوج مبارزاتی ملت ایران علیه رژیم شاه، نقش خود را در پیروزی انقلاب اسلامی ایفاء کرد و مرتب در محافل و مجلس با سخنرانی، مردم را با افکار و اندیشه های حضرت امام (ره) آشنا می کرد.

وی دربسیج دریانوردان وملوانان هرمز واستان هرمزگان در راستای خدمات دریائی در جبهه های نبرد نقش موثری را ایفا کرد این شهید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به تشکیل کمیته انقلاب در جزیره هرمز همت کرد و مدتی سرپرستی آن را بر عهده گرفت. پس از تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وارد این نهاد انقلابی شد و سرپرستی واحد عملیات دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هرمز را عهده دار شد.

وی در سال ۱۳۶۲ با گروه زیادی از نیروهای سپاه و بسیج عازم جبهه ها نبرد حق علیه باطل شد و در تاریخ هشتم اسفند سال ۱۳۶۲ در جزایر مجنون در حالی که سوار بر قایق جهادی خود بود بر اثر انفجار خمپاره بعثیان به شهادت رسید.