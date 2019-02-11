خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: استان‌های مختلف کشور امروز در صفوف به‌هم‌پیوسته مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن شاهد حضور برخی مسئولان بود، در استان تهران رئیس‌جمهور سخنرانی کرد و بسیاری از مسئولان ارشد ملی در جمع راهپیمایان تهرانی حضور یافتند.

اما استان‌های دیگر کشور هم شاهد حضور پررنگ مسئولان، مراجع تقلید و چهره‌های سیاسی در راهپیمایی امروز بود که بخش‌هایی از مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های برخی از این مسئولان در زیر می‌آید.

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آیت‌الله نوری همدانی مطرح کرد؛ پیام داخلی و خارجی حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

آیت‌الله‌العظمی حسین نوری همدانی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: حضور باشکوه و حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن در چهلمین سال پیروزی انقلاب دارای دو پیام داخلی و خارجی است.

وی بیان داشت: حضور پرشور و حماسی مردم در راهپیمایی نشان داد که ملت ایران در برابر استکبار جهانی با قدرت ایستاده است و سنگر انقلاب را همواره حفظ می‌کند.

این استاد سطوح عالی حوزه افزود: پیام دیگر راهپیمایی ۲۲ بهمن این است که مردم ایران اسلامی در راه مبارزه با دشمنان تنها نیستند بلکه کل آزادی خواهان جهان همراه با ملت ایران هستند و همانا این پیروزی، پیروزی آشکار است.

به گفته وی، مردم ایران بر اساس مکتب و مذهب خود در میدان حضور دارند و در راه انقلاب اسلامی، جوان، جان و خون داده‌اند و چنین مردمی همواره در تمام صحنه‌ها حضور خواهند داشت.

آیت‌الله نوری همدانی توجه به حل مشکلات مردم، اشتغال‌زایی و خدمت به مردم با تلاش شبانه‌روزی مسئولان را پیام داخلی حضور باشکوه مردم در این راهپیمایی دانست.

آیت‌الله مکارم شیرازی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی بهترین پاسخ به شیطنت‌های آمریکاست

آیت‌الله‌العظمی ناصر مکارم شیرازی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: به اعتقاد من این راهپیمایی باشکوه بهترین پاسخ به شیطنت‌های آمریکا و امثال این کشور است که بدانند این همه شیطنت کردند و به‌جایی نرسیدند.

این استاد سطوح عالی حوزه همچنین از مسئولان کشور خواست که به‌عنوان قدردانی از این مردم آنچه می‌توانند برای حل مشکلات آن‌ها تلاش کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور: انقلاب اسلامی ایران برای آیندگان درس دارد/ اولویت اتحاد و همدلی

اسحاق جهانگیری صبح دوشنبه در سخنرانی راهپیمایی ۲۲ بهمن شیراز افزود: ۴۰ سالگی یعنی کمال، پختگی یعنی عقلانیت و تدبیر و افتخار می‌کنم در چهلمین سالگرد میهمان مردم شیراز هستم.

وی ادامه داد: شهر شیراز شهر ایمان و اخلاق، شهر گفت‌وگو و مدارا و شهر زندگی است و استان فارس از سال ۴۲ تا ۵۷ حضوری معنادار در پیروزی انقلاب داشت و یکی از کانون‌های اصلی انقلاب بود.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: آمده‌ایم در کنار هم از تاریخ چهل سال درس بگیریم و با امام(ره) و رهبری تجدید بیعت کنیم.

جهانگیری یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران پدیده بزرگ دوران بود که با نخبگان و دانشمندان و توده مردم به پا خاست و انقلاب اسلامی ایران انقلابی تاریخی است اما در تاریخ نمانده و انقلابی برای تمامی نسل‌ها است.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: انقلاب اسلامی راهی تازه در جهان گشود و نسلی نو بنا نهاد و امام(ره)، انقلابی بنا نهاد که بر اساس اسلام و آرای ملت شکل گرفت و امام(ره) معمار انقلابی نو بر اساس آرای مردم بود.

حجت‌الاسلام قمی: مردم نمره خوبی برای ۴۰ سال استقامت می‌گیرند

حجت‌الاسلام محمد قمی پیش از ظهر امروز در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه در کرمانشاه اظهار داشت: یک اربعین و چهل سال گذشت از آن نقطه عطف تاریخ ایران سرافراز، از آن زمانی که مردم این سرزمین از جوان و پیر قیام کردند.

وی با بیان اینکه امام از ابتدا تا انتهای قیام تنها یک پیام برای همه داشت و آن هم دعوت به قیام برای خدا بود، گفت: ایشان زمانی که جوان بودند و بیست‌وچند سل به علمای بلاد نامه نوشتند که برای خدا قیام کنید؛ سال ۴۲ هم به مردم ایران پیام دادند که مردم برای خداوند عالم قیام کنید.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی افزود: سال ۵۷ در نوفل‌لوشاتو که دانشجویان انجمن‌های اسلامی محضر ایشان رفتند نصیحت خواستند که فرمودند یکتا موعظه پروردگار که همان قیام برای خدا بود؛ ۱۹ بهمن ۵۷ در تهران که برای بیعت با امام آمدند ایشان بازهم فرمود که قیام کنید برای خدا و در ۵۸ بعد از استقرار نظام هم که خدمت امام رفتند گفتند قیام کنید برای خدا.

حجت‌الاسلام قمی ادامه داد: امام در وصیت‌نامه خود خطاب به جوانان گفتند که شما این نامه را زمانی می‌خوانید که من در بین شما نیستم و از سر خیرخواهی بازهم یکتا موعظه پروردگار را که همان قیام برای خداست تکرار کردند و گفتند که مراقب باشید قیامتان برای خدا باشد.

وی با بیان اینکه امروز چهل سال از قیام این مردم گذشته و انقلاب با استقامت ستودنی چهل‌ساله به نقطه‌ای رسیده که این مردم با ایمان به خدا مصداق واقعی این توصیه حضرت حق هستند و این قیام تاریخی در تاریخ ثبت، ماندگار و جاودانه می‌شود؛ قیامی که آن را مدیون امام هستیم.

وزیر دفاع در قم: مردم ایران جواب دندان‌شکنی به ترامپ دروغ‌گو دادند

سرتیپ امیر حاتمی پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن قم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به حضور باشکوه مردم در راهپیمایی و عظمت جشن ۴۰ سالگی انقلاب، این روز مهم را به مردم و رهبر انقلاب اسلامی تبریک گفت.

وی با بیان این‌که امروز دنیا شاهد قدرت حقیقی نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، بیان داشت: حضور پرشور و باشکوه مردم در راهپیمایی پاسخ دندان‌شکن به ترامپ دروغ‌گو است.

وزیر دفاع گفت: امروز آمریکا، اسرائیل و تمام کارگزارانشان در دنیا می‌توانند جواب توطئه‌های خود را از تک‌تک مردم ایران گرفته و شاهد شکست و سرشکستگی خود در ایران و منطقه باشند.

حاتمی آرزوی دشمنان برای برگزار نشدن جشن ۴۰ سالگی ایران را توهم دانست و افزود: امروز مردم و مسئولان در کنار هم و باقدرت در حالی جشن ۴۰ سالگی انقلاب را برگزار کردند که باشکوه‌تر از سال‌های گذشته است.

وی همراهی مردم و مسئولان را جلوه و شکوه عظمت حقیقی انقلاب اسلامی دانست و تأکید کرد: خداوند را برای این‌همه عزت و شکوه نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه و دنیا شاکر بوده و قدردان این نعمت عظیم الهی هستیم.

معاون رئیس جمهور: انقلاب با پشتوانه مردم قدرتمندانه پیش می‌رود/کاستی‌ها بایدرفع شود

محمدباقر نوبخت ظهر دوشنبه در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن اردبیل اضافه کرد: براساس گزارش آمار ایران بیش از ۶۶ میلیون نفر از جمعیت کنونی کشور به دلیل شرایط سنی یا انقلاب را ندیده و یا طوری نبوده که درک کرده باشند.

وی با بیان اینکه در این شرایط باید امروز برای این جمعیت پاسخ داشته باشیم، یادآور شد: آنچه امروز برای آنها می توان گفت این است که آیا اهداف انقلاب که متشکل از سه واژه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است، محقق شده است.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: بی شک آن همه خونی که برای استقلال کشور داده شد مقدس بوده و امروز شاهد به ثمر نشستن این جانفشانی ها هستیم، و آزادی که واژه مشترک همه جوامع بوده و امروز از آن برخورداریم قطعا هدف مقدسی بود که باید با معیارهای جهانی تحسین شود.

وزیر اطلاعات در بیرجند عنوان کرد: جوانه امید با راهپیمایی امروز شکوفا شد/به عزت مسلمانان فکر می‌کنیم

حجت‌الاسلام سید محمود علوی امروز در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن در بیرجند خراسان جنوبی را سرزمین زهد و پارسایی، شهر عارفان و عالمان نام‌آور و برجسته دانست و اظهار کرد: خدا را شکر گذارم که به این بنده کوچک و خدمتگزار ناچیز این لطف را فرمود که سعادت حضور در جمع مردم بیرجند را داشته باشم.

وی با بیان اینکه بیرجند شهر وحدت و برادری مردم شیعه و سنی استان است، گفت: وحدت مردم این استان نماد ارزشمند از عمل به رهنمودهای امام راحل است.

علوی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ما در ادامه حرکت فاطمه زهرا (س) است، بیان کرد: انقلاب اسلامی ایران ثمره نهضت فاطمه زهرا(س) است.

وی بیان داشت: امروز ایران اسلامی در دنیا از عظمت و قدرت و اقتداری برخوردار است که دشمنان در مقابل آن مات و مبهوت هستند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب در این ۳۰ سال نیز مسیر امام(ره) را ادامه دادند و اکنون انقلاب اسلامی امید مردم مبارز بحرین،لبنان، عراق و سوریه شده است.

تولیت آستان قدس رضوی عنوان کرد؛ ۴۰سالگی انقلاب دوران نشاط است/ مردم‌سالاری واقعی در ایران اجرا شد

حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی ظهر دوشنبه در مراسم پایانی راهپیمایی مشهد که در حرم مطهر رضوی برگزار شد اظهار کرد: روز۲۲ بهمن ۵۷ نابودی قدرت‌های باطل و حاکمیت حق «یوم‌الله»بود و بنای عالم عدم پایداری ظلم در دنیا است.

وی افزود: جوانان کشور به‌عنوان رویش‌های انقلاب ۸ سال مقابل دشمن تا دندان مسلح ایستادند و این مسیر را مدافعان حرم نیز ادامه دادند و هرگز در مسیر خود دچار سستی نشدند.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: در طول ۴۰ سال گذشته ملت ایران مقابل همه توطئه‌های دشمن مقاومت کردند و بزرگ‌ترین معجزه که ایستادگی در برابر آمریکا و مستکبران عالم بود را نشان داد. چهل‌سالگی انقلاب دوره پیری و عقب‌گرد نیست و باید بانشاط به سمت پختگی و امیدآفرینی حرکت کنیم.

رئیسی گفت: در این دوره باید ملت ایران انقلابی اصیل با شعارهای بلند و ملکوتی را رقم بزند. امروز دوست و دشمن بر قدرت ایران اعتراف دارند و گذشت روزی که روس‌ها و انگلیسی‌ها ایران را بین خود تقسیم کنند.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی: آذربایجان افتخار ایران است/ ایران فاتح ۱۴۶۰۰ مبارزه طی ۴۰ سال است

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی قبل از ظهر امروز دوشنبه در سخنرانی راهپیمایی ۲۲ بهمن تبریز گفت: تاریخ، تبریز را همواره به خاطر خواهد داشت که در ۲۹ بهمن سال ۵۶ با گرامیداشت شهدای مظلوم قم آتش انقلاب را فروزان کرد و باعث درهم پیچیدن رژیم طاغوت و بیرون انداختن آمریکا از این کشور شد.

وی سپس ادامه داد: تبریز طلایه‌دار مشروطه و استبداد ستیزی بود، در طول این چهل سال تبریز و آذربایجان همواره نقطه امید و تکیه‌گاه مستحکم انقلاب اسلامی و ایران سربلند اسلامی بوده است که فقط در هشت سال دفاع مقدس ۲۳ هزار جانباز و بیش از ۱۰ هزار شهید سهم مردم با بصیرت آذربایجان شرقی در آزمون بزرگ الهی بود که از آن سربلند بیرون آمدند.

وی گفت: در طول این ۴۰ سال یعنی ۱۴۶۰۰ روز از عمر انقلاب اسلامی، یک روز بدون مبارزه نبوده است. ۱۴۶۰۰ روز که دشمنان قسم‌خورده این مردم هرروز یک خباثت و دشمنی و توطئه جدید داشتند ولی همواره با رهبری ولایت‌فقیه و حضور مردم در صحنه هر روز یک پیروزی جدید برای ایران و یک شکست برای دشمن رقم خورد. ما فاتح ۱۴۶۰۰ مبارزه طی این ۴۰ سال هستیم.

جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: ایران از شرق مدیترانه تا دریای سرخ در مقابل استکبار ایستاده است

سردار حسین سلامی ظهر دوشنبه در مراسم پایانی راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع مردم شهرکرد با اشاره به اینکه امروز روز آزادی ملت ایران از استعمار مدرن است، بیان کرد: شما مردم چهارمحال و بختیاری بر بام ایران ایستاده‌اید و شکوه ایران را جشن می‌گیرد.

جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت: شما مردم چهارمحال و بختیاری همچون سرزمینتان سرافراز و سربلند هستند و من این حضور پر شور شما در این حماسه تاریخی را همچون خاطره‌ای تا همیشه به یاد خواهم داشت.

وی اظهار داشت: روز ۲۲ بهمن سالروز طلوع استقلال و آزادی در کشور ایران است. روز ۲۲ بهمن روز آزادی از دنیای استکبار و شکست استبداد است.

جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرد: امروز ایران از شرق مدیترانه تا دریای سرخ در مقابل استکبار ایستاده است و هر روز سرزمینی را از دست استکبار نجات می دهیم. سلامی ادامه داد: ملت ایران فضا را برای تنفس آمریکا تنگ کرده است.

وزیر اقتصاد و دارایی: آمریکا نمی‌تواند ملت ایران را با تحریم به زانو درآورد

فرهاد دژپسند در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در ساری با بیان اینکه ملت ایران توانسته است برخی از عدم از تعادل ها را کاهش دهد گفت: ما در اوج جنگ بالاترین تورم را تجربه کردیم وتحلیل گران اقتصادی می دانند که ایران رشد اقتصادی خوبی طی کرده است.

وی افزود: ملت ایران هر وقت فرصت پیدا کرده توانسته به اهداف دست یابد و با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، نوع اقدامات و عملکردهای این دولت، نابخردانه است.

دادستان کل کشور: بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی هویت بخشی به ملت است

محمد جعفر منتظری بعدازظهر دوشنبه در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در جزیره کیش بیان داشت: مردم بزرگوار توانستند چهل سال تمام در برابر توطئه‌های گوناگون استکبار از درگیری‌ها و جنگ‌های داخلی تا کودتای نظامی، حمله و جنگ همه جانبه هشت ساله و همه توطئه‌هایی که دشمنان علیه ملت و انقلاب برنامه ریزی کرده بود مقاومت کنند و عامل اصلی و اساسی ترین مولفه‌های موثر در پیشرفت انقلاب و رشد و تکامل، همین مقاومت است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی آمد تا موانع پیشرفت و ترقی و تکامل ملت را از سر راه بردارد و به ملت هویت بخشد، بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی را هویت بخشی به ملت عنوان کرد.

سردار نقدی: ۱۱ برابر جهان سرعت پیشرفت علم داریم

سردار محمدرضا نقدی، پیش از ظهر دوشنبه، در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن گرگان اظهار کرد: امروز روز شکر گذاری به درگاه خداست که انقلاب را پیروز کرد و به ۴۰ سالگی رساند.

وی با بیان این‌که بر کشور ما چند هزار سال شاهان ظالم حکومت می‌کردند، افزود: ملت ما در چند هزار سال گذشته بارها برای آزادی از چنگ شاهان نهضت کردند اما به توفیق نرسیدند ولی خدای بزرگ به ما توفیق داد تا ملتی باشیم که بعد از چند هزار سال به حکومت شاهان پایان داد.

سردار با یادآوری این‌که ملت ما حق رأی نداشت و بیگانگان برای ما تصمیم می‌گرفتند و ملت ما را غارت می‌کردند، ادامه داد: خدا کمک کرد تا دست غارتگران کوتاه شود و ملت ما به آزادی برسد.

وی اضافه کرد: دشمن برای برگشتن به سلطه تمام ترفندهای خود را به کار گرفت و با شدیدترین توطئه‌ها علیه انقلاب وارد عمل شد اما خدا دست ما را گرفت و او را سپاس می‌گوییم و امروز نماز شکر می‌خوانیم.

معاون فرهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان این‌که جای شهیدان و امام بت‌شکن ما امروز خالی است، تصریح کرد: ای امام برخیز و ببین، برخیز و ببین ملت سختی‌ها را به جان خرید و این‌گونه جان‌فشانی کرد تا این افتخار را نصیب ما کرد؛ آفرین بر شما ملت، هزار آفرین بر شما ملتی که با بصیرت و ایمان به خدا انقلاب را به امروز و ۴۰ سالگی رساندید.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرمانده کل قوا: ملت ایران اجازه ندهد زمینه عقب نشینی فراهم شود

حجت الاسلام علی سعیدی پیش از ظهر دوشنبه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن قم در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) با اشاره به اینکه از مهم‌ترین عناصر قدرت ملت ایران انسجام و حدت است و این انسجام ملی در ایران بزرگ‌ترین سرمایه است، ابراز داشت: اولین گام ترامپ این است انسجام ملی را بگیرید و دوم اینکه قدرت منطقه‌ای و عمق استراتژیک یعنی نفوذ معنوی ما در عراق، لبنان، سوریه، یمن و در سرزمین‌های دیگر را از بین ببرد.

نماینده سابق ولی فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه ما از سوریه دفاع نمودیم چرا که اگر سوریه تجزیه می‌شود یک خطر امنیتی جدی برای ما محسوب می‌شود و دیگر اینکه در سوریه حفظ مقامت مطرح بود که اگر از حلقه مقاومت خارج می‌شد ارتباط ما با فلسطین و حزب الله نیز قطع می‌شد و هدف دیگر حفظ شخص بشاراسد و دفاع از حریم اهل بیت بود.

ضرغامی: پشتیبانی از انقلاب بزرگ‌ترین جهاد است/ مردم قدردان انقلاب

عزت‌الله ضرغامی پیش از ظهر دوشنبه در سخنرانی راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرستان سمنان به میزبانی میدان امام خمینی(ره)این شهر، ضمن بیان اینکه حضور چشم‌گیر مردم ایران اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن بسیار چشم‌گیر و قابل‌تقدیر است، ابراز کرد: پشتیبانی از انقلاب اسلامی بزرگ‌ترین مبارزه و جهاد درراه خدا است لذا باید قدردان این حضور چشم‌گیر مردم در جای‌جای ایران اسلامی باشیم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن بیان اینکه حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشانه علاقه مردم به انقلاب و نظام است، ابراز کرد: باید این حضور پرشور مردمی را تحسین کرد چراکه از بصیرتی مثال‌زدنی برمی‌آید.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: انقلاب اسلامی تولد جدیدی از دین اسلام بود

حجت‌الاسلام عبدالله حاجی صادقی پیش از ظهر دوشنبه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن در میدان امام خمینی (ره) اصفهان اظهار داشت: خوشحالم که در جمع مردم ولایت مدار استان اصفهان و سنگرنشینان خط مقدم جبهه دفاع از انقلاب اسلامی در طول چهل سال انقلاب اسلامی حضور دارم.

وی با بیان اینکه ملت ایران با امام زمان (عج) میثاق بسته‌اند که سختی‌ها و ناملایمات را تحمل کنند اما هرگز سنگر انقلاب و فرمان‌بری از ولایت‌فقیه را خالی نکنند، افزود: خداوند را به خاطر نعمت هدایت دینی، ولایت، انقلابی که تولد جدید اسلام بود و ملت باصلابت ایران شاکریم، ملت با مقاومتی که همه اولیای الهی و امامان در فراغ چنین امتی بودند، امتی که امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب و تاریخ شهادت می‌دهد که در طول تاریخ بی‌سابقه بوده است، مردمی که ثابت کردند از دین خود با تمام وجود حمایت خواهد کرد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: ملت ایران ثابت کرده است که از جان و مال خود می‌گذرد و همه سختی‌ها را تحمل کند اما تعرض به دین خدا را تحمل نمی‌کند.

سردار وحیدی در آران و بیدگل : انقلاب ایران هجرت از وابستگی و اسارت به سمت آزادی و پیشرفت بود

سردار سرتیپ‌ پاسدار احمد وحیدی پیش از ظهر دوشنبه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن در آران و بیدگل اظهار داشت:انقلاب اسلامی ایران هجرت از جهالت، وابستگی و اسارت به سمت افق روشن آزادی، پیشرفت و عظمت بود.

وی افزود: انقلاب ایران موجب پیشرفت و جبران عقب‌ماندگی کشور ما در طول دوره‌های حکومت پادشاهان بر ایران شد.

جلیلی: تفکر انقلابی ملت ایران آمریکا را از منطقه اخراج کرد

سعید جلیلی در سخنرانی مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در میدان شهدای ذهاب رشت با اشاره به حضور پرشور و حماسی مردم ایران به‌ویژه مردم گیلان زیر بارش باران، اظهار کرد: این حماسه شکستی دیگر برای دشمن به ارمغان آورد.

نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه به اذعان مقامات آمریکایی ملت ایران نمونه‌ای از مقاومت و پیشرفت در جهان را به نمایش گذاشته است، افزود: ملت ایران با همین مقاومت و تفکر اسلامی و انقلابی آمریکا را از منطقه اخراج کرد.

وی با اشاره به اینکه دشمن برای شکستن این انقلاب و ایستادگی ملت ایران از گزینه نظامی نیز استفاده کرده و تمام امکانات و سرمایه را در اختیار دشمن بعثی قرار داد، بیان کرد: ملت ایران در آن موقع نیز با حضور همه اقشار حماسه دیگری آفرید. آن‌ها سیم‌خاردار را از ما دریغ کردند اما امروز دغدغه اصلی دشمنان تولید سیم‌خاردار توسط ایران نیست بلکه برد موشک‌های بالستیک ما به دغدغه‌ای برای آن‌ها تبدیل شده است.

جلیلی با تأکید بر اینکه ابرقدرت‌ها در برابر توان، ایستادگی و مقاومت ملت ایران شکست‌خورده‌اند، گفت: ملت ایران نه‌تنها مقاومت کرده بلکه پیشرفت کرد نه‌تنها پیشرفت داشت بلکه اشاعه دهنده تفکر انقلابی در میان ملت‌های آزاده جهان بود.

قالیباف: مشکلات با تکیه بر داخل حل می‌شود/ همه سلایق همدل و همراه باشند

محمدباقر قالیباف صبح دوشنبه در مراسم پایانی راهپیمایی ۲۲ بهمن مردم بوشهر با تقدیر از حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهار داشت: تاریخ ۴۰ ساله انقلاب نشان می‌دهد که مردم این انقلاب را تنها نگذاشتند و از مسیری که انتخاب کردند پشیمان نشدند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: فرقی برای مردم نکرده که در مقابل دشمن بعثی بایستند و یا اینکه در خلیج‌فارس با آمریکایی‌ها بجنگند و همیشه در صحنه حضور دارند.

وی اضافه کرد:‌امروز مردم را دیدیم که باوجود سختی‌ها و مشکلات با انقلاب بیعت کردند و معنای این حضور این است که پای عزت و اقتدار ایران اسلامی ایستاده‌ایم و به آینده انقلاب و آینده کشورمان امیدوار هستیم.

قالیباف تصریح کرد: مردم هر هزینه‌ای را برای سرافرازی ایران اسلامی حاضر هستند بدهند و مثل همیشه نشان دادند که مردمی بصیر و فهیم و زمان‌شناس و با مروت و جوانمردی هستند و در صحنه‌های دفاع از انقلاب ایستاده‌اند. مثل همیشه باور کردیم و به یادمان خواهد ماند که مردم بزرگ‌ترین سرمایه این کشور هستند.

سرلشکر صفوی: حماسه حضور مردم بزرگترین پشتوانه اقتدار ایران اسلامی است

سرلشکر سید یحیی صفوی پیش از ظهر امروز در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن در زاهدان اظهار داشت: ملت ایران امروز بار دیگر عظمت انقلاب، اسلام و قرآن را به کسانی که نمی‌دانند این ملت چگونه طی این سال ها با تمسک به قرآن و رسول اکرم (ص) راه پیشرفت، ایستادگی و وحدت را طی کرده اند، نشان داد.

وی افزود: این ملت بزرگ امروز نیز همچون ۴ دهه گذشته با تمسک به ولایت فقیه راه نورانی امام خمینی(ره) را ادامه می‌دهد و با وجود تمامی مشکلات، ملت ایران با حضور آگاهانه و هوشمندانه خود پاسخ‌تحریم های ظالمانه آمریکایی‌ها را بار دیگر داد.

آیت‌الله میرباقری: شاخص دین‌داری دفاع از کلمه حق است

آیت‌الله سید مهدی میرباقری در سخنرانی مراسم چهل‌سالگی انقلاب در کرج، اظهار کرد: خدای متعال دست حمایت امام زمان (ع) را بر سر ملت رشید ایران مستدام بدارد و ملت همیشه ثابت‌قدم باشند.

وی تأکید کرد: تلقی بنده این است که حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن یکی از بزرگ‌ترین عبادات است.

نماینده مردم استان البرز در مجلس خبرگان رهبری بابیان اینکه برخی مدعی هستند که دین اسلام و اهل‌بیت (ع) در میان مردم تضعیف‌شده است، گفت: این ادعای بیش نیست، شاید ریزش‌های ریزی داشته باشیم که طبیعی است ولی شاهد رویش‌های هستیم که غیرقابل‌انکار است.

آیت‌الله میرباقری در بخش دیگری شاخص دین‌داری را دفاع از کلمه حق دانست و گفت: پرچم جمهوری اسلامی ایران در میان هجمه‌های دشمنان استوار و برافراشته است و این هم نشان از استقامت مردم دارد.

سردار شریف: ایران اسلامی از هر زمان دیگری برای دفاع از کشور قویتر است

سردار رمضان شریف در جمع راهپیمایان قزوین در میدان شهدا اظهار کرد: امام احیا کننده فرهنگ اهل بیت و احکام نورانی قرآن کریم بودو با بنیانگذاری انقلاب توانست در مسیر احیا دین اسلام نیز حرکتی ماندگار را پایه گذاری کند.

سردار شریف گفت: امروز آمریکا آنقدر مستاصل شده که وزیر خارجه آمریکا از یک به ظاهر خبرنگار زن خودفروخته راهکار می خواهد تا با ایران چگونه برخورد کند و در این شرایط منافقین که دستشان به خون ۱۷ هزار شهید آلوده است به آمریکا مشاوره می دهد که چگونه در ایران توطه کند و این حرکت اوج استیصال آمریکا در مقابله با آرمانهای انقلابی است.

حجت‌الاسلام تقوی مطرح کرد؛ ملت ۴۰ سال است مردانه و جانانه پشت انقلاب ایستاده است

حجت‌الاسلام سید رضا تقوی صبح امروز دوشنبه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن در خرم‌آباد گفت: سلام و دورود بر فجر آفرینان و سلام بر همه آن‌هایی که در سال ۵۷ فریاد الله‌اکبر سر دادند و سلام بر همه‌کسانی که با شعار نصر من الله و فتح قریب پیروزی آفریدند.

وی افزود: سلام بر کسانی که مقابل طاغوت مقاومت کردند و طاغوت را در هم شکستند، سلام بر امام و سلام بر امت، سلام بر مردم قهرمان و سرافراز و تاریخ‌ساز لرستان، این مردم بیش از ۴۰ سال است مردانه و جانانه پشت سر امام و رهبر فرزانه انقلاب ایستاده‌اند و امید دشمنان را ناامید کرده‌اند.

متکی در ارومیه: امام راحل بیداری اسلامی را برای دنیا به ارمغان آورد

منوچهر متکی صبح دوشنبه در جمع راهپیمایان ارومیه با بیان اینکه با تبریک آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی اظهار داشت: امام خمینی (ره) استقلال و آزادی را برای ملت ایران، بیداری اسلامی را برای دنیا و خودباوری، ایستادگی و مقاومت را برای مستضعفان جهان به ارمغان آورد.

وی ادامه داد: امام خمینی (ره)در دهه‌های پایانی قرن گذشته با شعار اسلام دین‌باوری را به جامعه بازگرداند و فهم جدیدی از اسلام منطبق بر قرآن، سنت پیامبر، عقل و اجماع را به دنیا ارائه کرد.

متکی با بیان اینکه امام خمینی (ره) با انقلاب اسلامی اسلام آمریکایی را افشا کرده و مسلمانان را از اسلام آمریکایی بر حذر داشت عنوان کرد: امام راحل به ما آموخت ایجاد حق قدرت ایجاد نمی‌کند،حق مبدأ قدرت است نه قدرت مبدأ حق و این مصافی است که بین منطق امام و منطق مستکبران که سال‌هاست جاری بوده و تاکنون نیز به نفع امام خمینی (ره) همراه بوده است.

حسین مظفر در جمع راهپیمایان اهوازی: ملت ایران دیگر فریب ظاهرسازی‌های استعمار را نمی‌خورد

حسین مظفر پیش از ظهر امروز در جمع راهپیمایان اهوازی اظهار کرد: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی قرار داریم و برخلاف خواست و نظر دشمنان، تمام ایران سراپا در جشن است.

مظفر بیان کرد: ۴۰ سال پیش دو تفکر کمونیست و لیبرال در جهان بود که بر مناطق غرب و شرق سیطره داشتند و مانند دو لبه قیچی درصدد قطع ریشه‌های دین و اخلاق بودند اما در گوشه‌ای از جهان انقلابی به نام دین و معنویت رخ داد.

وی افزود: این انقلاب در اوج ناباوری در سرزمین ایران رخ داد درحالی‌که کسی وقوع آن را باور نداشت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: دشمنان ۴۰ سال علیه ایران توطئه کردند و ملت ایران را به جرم اینکه می‌خواهند خودشان بر سرنوشت خود حاکم شوند، تحت‌فشار و تهدید قرار دادند ولی این انقلاب به برکت خون شهیدان هر روز بارورتر و تنومندتر می‌شود.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری: انقلاب اسلامی احیاگر اسلام در تمام جهان بود

آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری ظهر دوشنبه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن شهر اراک در مصلای بیت‌المقدس این شهر، اظهار داشت: شکرگزاری نسبت به پیروزی حق بر باطل و این نعمتی که خداوند به ما عطا کرده، در دو عمل میسر می‌شود، اول اینکه نافرمانی خداوند نکرده و تقوا پیشه کنیم و دیگر اینکه در جای‌جای زندگی خود، تکیه‌گاه مطمئن را خداوند بدانیم و بر او توکل کنیم.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری افزود: بی‌تردید در زمان حال یکی از نعمت‌های بزرگ خداوند که به ملت ایران و کسانی که دلداده اسلام و قرآن هستند عطا شده، انقلاب اسلامی است، چراکه این انقلاب احیاگر اسلام در تمام جهان بود.

وی بیان کرد: چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته و امروز ما وارد دهه پنجم انقلاب می‌شویم و چهل سال را با سرافرازی و کرامت و « نه » گفتن به دشمن پشت سر گذاشته‌ایم.

عضو هیئت‌رئیسه مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان ساخت: امام راحل با عنایات و امدادهای الهی در شرایطی که طاغوت می‌خواست انقلابیون و شخصیت‌های شاخص انقلاب را قتل‌عام کند، فرمانی صادر کرد که مردم به حکومت‌نظامی اعتنا نکنند و به صحنه بیایند که با حضور مردم در صحنه، طلسم طاغوت شکست و در نهایت انقلاب به پیروزی رسید.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری: گردنه مشکلات را با تکیه به رهبری می‌توان پشت سر گذاشت

حسینعلی امیری پیش از ظهر دوشنبه در مراسم راهپیمایی ۲۲ بندرعباس با بیان اینکه جمهوری اسلامی با رهنمودهای مقام معظم رهبری از گردنه‌های مشکلات عبور کرده است، بیان داشت: مقام معظم رهبری، رئیس‌جمهور و اعضای دولت کاملاً از مشکلات مردم مطلع هستند. مقام معظم رهبری به دولت و تمامی مسئولان نظام تأکید کرده‌اند که مشکلات مردم حل شود.

وی افزود: همه بدانید که رمز پیروزی انقلاب اسلامی، تداوم این انقلاب ناب محمدی و همچنین عامل مهم ناامیدی دشمنان این مرزوبوم، ارتباط، اتحاد، اعتماد و انسجام است که به‌عنوان مهم‌ترین مؤلفه قدرت ملی مطرح بوده که امید است هرروز این صفوف فشرده‌تر همه و همه ایرانیان از هر ذوق و سلایق سیاسی، مذهب و قومیت؛ با محوریت مقام معظم رهبری از گردنه‌های پیش‌رو عبور کنیم.

قائم‌مقام رئیس حوزه‌های علمیه کشور: مسئولان قدردان مردم باشند/اکنون زمان مدیریت در شرایط عادی نیست

حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری، صبح امروز در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن یزد با گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: ملت ایران ۴۰ سال در برابر انواع توطئه‌های دشمنان مقاومت کرد و دشمنان نیز ۴۰ سال از هیچ کوششی برای آزار و اذیت مردم ایران دریغ نکردند.

غفوری تصریح کرد: ملت ایران پرورش‌یافته مکتب عاشورا است و کسی در چنین مکتبی رشد کرده باشد، هرگز زیر بار ظلم نمی‌رود و از پای نمی‌نشیند و پای آرمان‌های خود می‌ایستد.

قائم‌مقام رئیس حوزه‌های علمیه کشور عنوان کرد: مردم ایران مردمی بصیر هستند و جنایت‌های دشمنان ایران و نظام و انقلاب را به چشم دیده‌اند بنابراین باور ندارند که آمریکایی‌ها و دیگر همدستان آن‌ها، خیرخواه ملت ایران باشند.

حجت‌الاسلام پورمحمدی: جمهوری اسلامی در ۴۰ سال گذشته ۸۵ درصد فقر را کاهش داده است

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی پیش از ظهر دوشنبه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن ری طی سخنانی گفت: ملت ایران ۴۰ سال با اقتدار کامل در برابر مستکبران جهان ایستاده‌اند و راهبردهای براندازی آمریکا و اسراییل علیه ملت ایران با شکست مواجه شده است.

وی با بیان این‌که آمارهای اعلام‌شده توسط سازمان‌های بین‌المللی به‌خوبی نشان‌دهنده دستاوردهای نظام اسلامی است، گفت: جمهوری اسلامی ایران طی ۴۰ سال گذشته توانسته ۸۵ درصد از فقر را کاهش دهد، مبارزه با فقر همان راهبرد امام راحل است، همواره توجه امام به مستضعفان و کوخ‌نشینان بود و همه باید بدانند این انقلاب برای مستضعفان و ضعفا است.