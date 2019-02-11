دشمن با اصل نظام و انقلاب مخالف است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آزاد در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن با تقدیر از حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: همه با هم در راستای یکپارچگی، حفظ انقلاب و نظام کوشا هستیم و دستاوردهای چهل ساله نظام و انقلاب با همت مسئولان و مشارکت مردمی محقق شد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره) گفت: این روزها جای خالی امام راحل بیش از همیشه حس می شود و یاد و خاطره ۲۸۴ شهید شهرستان رامسر و شهدای مدافع حرم را گرامی می داریم و در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی افتتاح پروژه ها و طرح ها در شهرستان رامسر انجام گرفت‌.

وی افزود: مبارزات در کشور ما ریشه در تاریخ این کشور دارد و از سال ۱۳۴۲ مبارزات چشمگیر حضرت امام سبب شد شکل مبارزات به گونه دیگری پیش رود و نهضت انقلاب به صورت مبارزات سیاسی و فرهنگی شکل گرفت.

فرماندار رامسر تصریح کرد: حضرت امام و یارانش در مبارزات سیاسی با بروشورها و سخنرانی ها توانستند آگاهی را در بین مردم ایجاد کنند و مبارزات با فراز و نشیب های زیادی مسیر خود را طی کرد و در ۱۲ بهمن حضرت امام فرمودند من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم.

محمد آزاد افزود: امام راحل بستر لازم برای جمهوریت نظام و سوابق برای اسلامیت نظام ایجاد کرد تا اینکه مردم در پای صندوق های رای طی یک رفراندوم به جمهوری اسلامی ایران را دادند.

وی با بیان اینکه مولفه های دین، مکتب، مردم و وحدت آنها و رهبری نظام لازم است گفت: آنچه که انقلاب ما داشت رهبری نظام بود و حضرت امام ساده زیستی و شجاعت را در سرلوحه کار خود قرار داده بود.

وی گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی امام رهبری کشور را در دست می گیرد گرچه دشمنان چالش های زیادی در عرصه ها و بخش های مختلف ایجاد کردند ولی با رهبری امام و حضور نیروهای نظامی امنیتی و سپاه جنگ تحمیلی تبدیل به دفاع مقدس شد.

فرماندار رامسر تصریح کرد: دشمن با ماهیت و اصل نظام مخالف است و با تحریم های ناجوانمردانه قصد ایجاد چالش دارد و این شرایط سخت اقتصادی را با توکل بر خدا و رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری و هوشمندی مردم پشت سر خواهیم گذاشت.

وی با بیان اینکه بیش از ده هزار پروژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ما ایجاد شد گفت: رامسر با داشتن ۷ دانشگاه به عنوان مرکز دانشگاهی است و در حوزه برق رسانی و در دور افتاده ترین روستاها از نعمت برق برخورداریم.