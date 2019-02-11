حضور جوانان در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان از بصیرت بالای آنان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابراهیم امینی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن قم در جمع خبرنگاران از حضور حماسی مردم به خصوص جوانان و نوجوانان در راهپیمایی ۲۲ بهمن تقدیر کرد و گفت: این حضور نشان از بصیرت بالای جوانان و هوشیاری آنان نسبت به توطئه‌های دشمنان است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حضور جوانان نسل پنجم و ششم انقلاب در راهپیمایی ۲۲ بهمن را نشان دهنده پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب و امام خمینی(ره) دانست و اظهار داشت: این حضور انقلابی به دشمنان این پیام را دارد که تا آخرین قطره خون از آرمان‌های انقلاب و نظام دفاع خواهند کرد.