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۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۵۳

آیت الله امینی:

حضور جوانان در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان از بصیرت بالای آنان دارد

حضور جوانان در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان از بصیرت بالای آنان دارد

قم - عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حضور پرشور و حماسی جوانان و نوجوانان در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان دهنده بصیرت بالای آنان نسبت به توطئه‌های دشمنان است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله ابراهیم امینی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن قم در جمع خبرنگاران از حضور حماسی مردم به خصوص جوانان و نوجوانان در راهپیمایی ۲۲ بهمن تقدیر کرد و گفت: این حضور نشان از بصیرت بالای جوانان و هوشیاری آنان نسبت به توطئه‌های دشمنان است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حضور جوانان نسل پنجم و ششم انقلاب در راهپیمایی ۲۲ بهمن را نشان دهنده پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب و امام خمینی(ره) دانست و اظهار داشت: این حضور انقلابی به دشمنان این پیام را دارد که تا آخرین قطره خون از آرمان‌های انقلاب و نظام دفاع خواهند کرد.

کد مطلب 4539371

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