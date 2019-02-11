به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی ۲۲ بهمن با شکوه هر چه تمام تر در شهرستان «سلسله» و با حضور یکپارچه و دشمن شکن مردم این شهرستان در میان سرمای هوا و بارش برف برگزار شد.

حجت الاسلام سید سجاد موسوی امام جمعه الشتر در جمع راهپیمایان الشتر با اشاره به اینکه دشمنان انقلاب اسلامی سعی داشتند با هر ترفند و حقه ای جوانان انقلابی را از صحنه بیرون کنند، اما زهی خیال باطل اظهار داشت: امروز حضور باشکوه مردم پاسخی به همه تهدیدها، تحریم ها و یاوه گویی های دشمنان است.

وی با بیان اینکه مملکتی که رهبر دارد و ولی امر دارد دچار فتنه مستکبرین نمی شود، تصریح کرد: همانطوری که می‌بینیم امروز مردم در عین بارش برف به عشق پیروزی انقلاب اسلامی و برای شادی دل دوستداران نظام جمهوری اسلامی و به کوری چشم مستکبرین و دشمنان نظام جمهوری اسلامی اینگونه با وحدت و با اتحاد و همدلی و برادری کنار هم قرار گرفته‌اند.

امام جمعه الشتر با تاکید بر اینکه انشالله همین گونه که با صلابت جمهوری اسلامی به سمت آرمان های والای خو می رود، با بصیرت و همت شما زنان و مردان به سمت تعالی برویم و دشمنان را به عقب برانیم، افزود: انشالله دهه پنجم انقلاب اسلامی را به یاد شهدا و عزت جمهوری اسلامی ایران گرامی می داریم.