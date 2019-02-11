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۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۵۷

مهر گزارش می‌دهد+تصاویر

بارش برف هم مانع حضور مردم «سلسله» در جشن چهل‌سالگی انقلاب نشد

بارش برف هم مانع حضور مردم «سلسله» در جشن چهل‌سالگی انقلاب نشد

الشتر- مردم ولایتمدار و انقلابی «سلسله» در میان بارش برف و سرمای هوا با حضور یکپارچه خود، جلوه دیگری از راهپیمایی دشمن شکن ۲۲ بهمن را خلق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی ۲۲ بهمن با شکوه هر چه تمام تر در شهرستان «سلسله» و با حضور یکپارچه و دشمن شکن مردم این شهرستان در میان سرمای هوا و بارش برف برگزار شد.

حجت الاسلام سید سجاد موسوی امام جمعه الشتر در جمع راهپیمایان الشتر با اشاره به اینکه دشمنان انقلاب اسلامی  سعی داشتند با هر ترفند و حقه ای جوانان انقلابی را از صحنه بیرون کنند، اما زهی خیال باطل اظهار داشت: امروز حضور باشکوه مردم پاسخی به همه تهدیدها، تحریم ها و یاوه گویی های دشمنان است.

وی با بیان اینکه مملکتی که رهبر دارد و ولی امر دارد دچار فتنه مستکبرین نمی شود، تصریح کرد: همانطوری که می‌بینیم امروز مردم در عین بارش برف به عشق پیروزی انقلاب اسلامی و برای شادی دل دوستداران نظام جمهوری اسلامی و به کوری چشم مستکبرین و دشمنان نظام جمهوری اسلامی اینگونه با وحدت و با اتحاد و همدلی و برادری کنار هم قرار گرفته‌اند.

امام جمعه الشتر با تاکید بر اینکه انشالله همین گونه که با صلابت جمهوری اسلامی به سمت آرمان های والای خو می رود،  با بصیرت و همت شما زنان و مردان به سمت تعالی برویم و دشمنان را به عقب برانیم، افزود: انشالله دهه پنجم انقلاب اسلامی را به یاد شهدا و عزت جمهوری اسلامی ایران گرامی می داریم.  

کد مطلب 4539375

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