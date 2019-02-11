حماسه حضور مردم بزرگترین پشتوانه اقتدار ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر سید یحیی صفوی پیش از ظهر امروز در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن در زاهدان اظهار داشت: ملت ایران امروز بار دیگر عظمت انقلاب، اسلام و قرآن را به کسانی که نمی‌دانند این ملت چگونه طی این سال ها با تمسک به قرآن و سیره رسول اکرم (ص) راه پیشرفت، ایستادگی و وحدت را طی کرده اند، نشان داد.

وی افزود: این ملت بزرگ امروز نیز همچون ۴ دهه گذشته با تمسک به ولایت فقیه راه نورانی امام خمینی(ره) را ادامه داد و با وجود تمامی مشکلات، ملت ایران با حضور آگاهانه و هوشمندانه خود پاسخ‌تحریم های ظالمانه آمریکایی‌ها را بار دیگر داد.

مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا ادامه داد: به راستی که این حماسه حضور بزرگترین پشتوانه اقتدار و بالندگی ایران اسلامی است زیرا امروز بلوچ و سیستانی، شیعه و سنی کرد، لر، آذری، عرب و همه و همه پیام روشنی را برای دشمنان داشتند و آن وحدت و انسجام بود.

وی گفت: ملت بزرگ ایران امروز بار دیگر یکپارچه و متحد زیر پرچم اسلام، قرآن و ولایت فقیه با انسجام و اقتدار خود بار دیگر عظمت جمهوری اسلامی ایران را به جهانیان نشان داد.

سرلشکر صفوی بااشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در ۴۰ سال گذشته افزود: جمهوری اسلامی ایران در چهل سال گذشته توانسته است وزن ژئوپلیتیکی خود را در منطقه غرب آسیا با عمق بخشی به دفاع استراتژیک در مقابل تهدیدات صهیونیست ها ارتقاء دهد و هم اکنون چه آمریکائی ها بخواهند و چه نخواهند ایران یک قدرت منطقه ای است.

وی با تاکید بر اینکه قدرت آمریکایی ها و اسرائیلی ها رو به افول است، ادامه داد: آمریکا از برخی کشورهای عربی حمایت کرد تا به کشورهای مظلوم حمله کنند، اما مطمئن باشید این سیاست آمریکایی ها هم همچون سیاست های گذشته با شکست مواجه می شود.

مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا تصریح کرد: ملت ما امروز نیز شجاعتر از گذشتگان انقلابی خود ایستاده‌اند و بار دیگر پرچم حرکت عدالت‌خواهی گفتمان ضد ظلم، ضدفساد و ضداستکباری را در مقیاس ملی و منطقه‌ای و جهانی دنبال می‌کنند.

وی با بیان اینکه ملت ما با به هیچ عنوان با ظالمان کنار نمی‌آید و از تبعیض بیزار است، گفت: امروز زنان، مردان و جوانان شهیدپرور سیستان و بلوچستان با حضور آگاهانه خود به سران دولت‌های غربی نشان دادند که راهبرد فشار و تحریم ظالمانه برای از پا درآوردن ملت ایران یک نقشه شکست خورده است.

سرلشکر صفوی در بخش دیگری از سخنانش بیان داشت: البته باید واقع بین باشیم ما در حال حاضر برخی مشکلات داخلی داریم اما پس از گذشت ۴۰ سال از عمر انقلاب اسلامی ایران و با وجود فشارهای دشمنان و بدخواهان ایران روز به روز قدرتمند تر شده است .

وی با تاکید بر اینکه باید برای خروج از وضعیت فعلی و رسیدن به وضعیت مطلوب در سطح ملی و در سطح استان‌ها به ویژه سیستان و بلوچستان انسجام و اقتدار ملی حفظ شود، افزود: همچنین در این راه حمایت و پشتیبانی از ارزش ها و پیروی از سیاست های اقتصاد مقاومتی امری ضروری است.

مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا ادامه داد: باید بدانیم مردم سیستان و بلوچستان چه توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و مشکلاتی دارند و بر اساس آن ها برای حل مشکلات استان و کشور برنامه ریزی های لازم انجام شود.

وی با اشاره به اینکه ما باید از یک برنامه‌ریزی صحیح در کشور استفاده کنیم و تهدید ها و فرصت ها را به خوبی شناسایی کنیم ، تصریح کرد: خوشبختانه به برکت انقلاب اسلامی و مشارکت مردم در استان سیستان و بلوچستان امنیت بسیار خوبی برقرار است.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا با تشکر از نقش بزرگان طوایف در برقراری امنیت تصریح کرد: نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، قرارگاه قدس، مرزبانی و مسئولان با تلاش های شبانه روز خود امنیت این استان پهناور را که به اندازه ۱۳ کشور اروپایی است را تامین کرده اند و در سایه این امنیت در فروردین امسال بیش از دو میلیون نفر به سیستان و بلوچستان سفر می کنند.

وی با اشاره به ظرفیت های سیستان و بلوچستان بیان داشت: به لطف پروردگار بیش از یک صد معدن فلزات گرانبها در این استان وجود دارد و فقط مسئولان باید قدر این سرمایه های خدادادی را بدانند و برای استفاده مناسب از این ظرفیت ها برنامه ریزی کنند.

سرلشکر صفوی گفت: در این استان به دلیل برخی مسائل شاهد نوعی سرمایه گریزی هستیم از همین رو لازم است مردم سیستان و بلوچستان به سمت کار جمعی و مشارکت در برخی از امور روی آورند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان باید برای ایجاد اشتغال دائم در سیستان و بلوچستان قدم های بزرگی بردارند، افزود: اینجا حمایت بخش خصوصی و سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاری خارجی را نیز می طلبد.

دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا تصریح کرد: خوشبختانه نیروهای مسلح امنیت را به خوبی در استان سیستان و بلوچستان برقرار کرده اند از همین رو زمانی که امنیت برقرار باشد سرمایه‌گذاران نیز سرمایه گذاری می‌کنند.

وی با اشاره به لزوم وحدت و همدلی در استان و همچنین در بعد ملی گفت: باید یاد بگیریم باهم باشیم و در سطح ملی نیز اگر ملت ما و مسئولین و سران قوا باهم باشند می توانند کشور را به جلو و پیشرفت ببرند.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا اظهار داشت: قطعا این ملت راه خود را تا رسیدن به عدالت اجتماعی و ایجاد تمدن نوین اسلامی- ایرانی ادامه می دهد و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران را به عنوان یک الگوی برتر به همه ملت‌های اسلامی معرفی می کند.