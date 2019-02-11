به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباسعلی فرزندی در جمع مردم انقلابی گرمسار در راهپیمایی شکوهمند بیست و دوم بهمن ضمن گرامیداشت چهلمین بهار پیروزی انقلاب اسامی ایران بابیان اینکه حضور حماسی مردم در راهپیمایی امروز مانع از تحقق توطئههای دشمنان میشود، ابراز داشت: امروز ملت ایران در جایجای این سرزمین با عزمی راسخ برای گرامیداشت چهلمین سال پیروزی انقلاب حضور یافتند و قدرت، اتحاد و انسجام خود را به رخ جهانیان کشاندند.
وی ضمن بیان اینکه این ملت در چهل سال گذشته یک دگرگونی در جهان ایجاد کردند، افزود: ورود قدرت معنوی در عرصه جهانی و منطقهای از آثار انقلاب است که باید آن را پاس بداریم.
آمریکا دشمن انقلاب است
معاون مکتبی ستاد کل نیروهای مسلح بابیان اینکه این حضور حماسی مردم توطئههای دشمنان را خنثی میکند، ابراز داشت: امروز این ملت با وحدت و انسجام ملی برای بیعت مجدد با رهبری به میدان آمدند تا با مشتهای گرهکرده بر دهان یاوهگویان این نظام بکوبند.
فرزندی در ادامه تصریح کرد: آمریکا دشمن انقلاب و جمهوری اسلامی است و با مطرح کردن برخی مسائل به دنبال بهزانو درآوردن این مردم با عزت هستند، اما ملت ایران با حضور در این حماسهها نشان میدهند که دشمنان هرگز قادر به تحقق اهداف خصمانه خود نمیشوند.
وی با اشاره به توطئههای دشمن و در راس آن قضیه برجام، تصریح کرد: اروپا به دنبال تلقین تعهدات برجامی به کشورمان هستند و این در حالی است که ما بر اساس منافع کشور خودمان تصمیمگیری میکنیم.
مبارزه با ظلم ماهیت انقلاب مردم ایران
معاون ستاد نیروهای مسلح کشور ظلمستیزی و حمایت از مظلومان را ماهیت اصلی انقلاب مردم ایران برشمرد و ابراز داشت: امنیت افزایی در منطقه در دستور کار قرار دارد و امروز باگذشت چهل سال از انقلاب در صنعت سدسازی سومین سدساز دنیا هستیم.
فرزندی همچنین با اشاره به سایر دستاوردهای انقلاب، بیان کرد: در کشتیسازی و نوسازی آن، انرژی هستهای و نیروگاههای خورشیدی و برق رتبههای یک رقمی را کسب کردیم و در علم پزشکی زبانزد دنیا هستیم.
وی با تأکید بر اینکه باید حرکت روبهجلو را بر اساس سه اصل ادامه دهیم، اضافه کرد: عزت، حرمت و مصلحت سرلوحه تمام تحرکات و برنامهریزیهای نظام در مقابله با دشمنان قرار دارد.
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