ملت ایران تمدن نوین اسلامی را برای بشریت محقق می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علیرضا ادیانی در مراسم پرشور راهپیمایی یوم‌اله ۲۲ بهمن، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران نتیجه تلاش همه انبیاء الهی و مبارزات ۲۵۰ ساله اهل‌بیت عصمت و طهارت با مرجعیت یک رهبر دینی است که در حساس‌ترین منطقه جغرافیایی به ایران عینیت بخشید.

وی افزود: ارزشهای اسلام یعنی عدالت و دفاع از حقوق مستضعفان و نفی سلطه اجانب، ارزش یعنی استقلال و آزادی و پیشرفت و عزت که همه این موارد در گرو اسلام است.

رئیس عقیدتی سیاسی ناجا، با بیان اینکه امام خمینی (ره) همه ایران را برای اسلام می‌خواست، گفت: فرق امام با مبارزان سیاسی این است که امام ایران را یکپارچه برای قرآن و اسلام می‌خواست تا ارزشهای اسلام، عدالت، امر به معروف و نفی سلطه اجانب را به عنوان ارزش و گفتمان و مطالبه عمومی ملت ایران تبیین کند.

ادیانی با اشاره به دستاوردهای انقلاب، عنوان کرد: به فضل الهی ۴۰ سال در مقابل همه بدخواهی‌ها و تهدیدات سخت و نرم دشمن و آسیب‌ها و تحریم‌های اقتصادی ایستاده‌ایم و ملت ایران با همه مشکلات در همه عرصه‌ها روبه جلو در حال حرکت است تا تمدن نوین اسلامی را برای جهان بشریت به عنوان یک نتیجه عالی نشان دهد.

وی تصریح کرد: در این روزهای چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب، متأسفانه عده‌ای می‌نویسند آغاز پایان و یا عده‌ای می‌گویند ما سه راه داریم یا تسلیم آمریکا شویم یا همه ارزشها را تغییر دهیم و یا اسلام را کنار بگذریم.

رئیس عقدتی سیاسی ناجا، به روح همه شهدای عرصه سلاحهای نظامی درود فرستاد و خاطرنشان کرد: اگر این روزها دشمن تهدید نظامی نمی‌کند دلش به حال ملت ایران نسوخته‌است بلکه امروز فرزندان این ملت موشکهایی طراحی و ساخته‌اند که می‌تواند به ۲ هزار کیلومتر نقطه زن، بزند و جوانان انقلابی در دانشگاه صنعتی شریف توپی ساخته‌اند که می‌تواند تا ۸ هزار کیلومتر را بزند که این امر در تاریخ بشریت متصور نیست.

ادیانی با اشاره به جوشش انقلابی مردم خطاب به دشمنان خارجی و داخلی، گفت: اگر چه ملت مشکل دارند اما پای ارزشهای انقلاب و اسلام ایستاده‌اند و با دستاوردهای نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی قدرت دفاعی و نفوذ سیاسی، انقلاب را با اقتدار به پیش می‌برند.

وی با بیان اینکه بنا نبود پس از انقلاب طبقه اشرافیت جدید بوجود بیاید و در دستگاه اجرایی مردان هزار و ۲۰۰ میلیاردی با افتخار حضور داشته باشند، اظهار کرد: بنا به فرموده مقام معظم رهبری، ملت ایران صبرش خوب است اما اگر صبرش به سر آید همان کاری را می‌کند که با رضاخان و پسرش کرده‌است.

ادیانی تصریح کرد: مقام معطم رهبری به آینده ایران امیدوار است به شرط اینکه جوانان انقلابی و جهادی دلسوز و با انگیزه سر کار بیایند.

رئیس عقیدتی سیاسی ناجا در پایان گفت: دستاورد حماسه ۲۲ بهمن این است که یکبار دیگر در چهلمین سال پیروزی انقلاب به ارزشهای اولیه انقلاب برگردیم.