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۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۰۶

«جشن چهلم»/ قطعنامه راهپیمایی ۲۲ بهمن؛

فریب‌خوردگان را به تفکر نسبت به دستاوردهای انقلاب فرا می خوانیم

فریب‌خوردگان را به تفکر نسبت به دستاوردهای انقلاب فرا می خوانیم

راهپیمایان در قطعنامه راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن ۹۷ تاکید کردند: فریب‌خوردگان داخلی را به تفکر و تعقل نسبت به دستاوردهای بی‌بدیل انقلاب اسلامی و کارنامه افتخارآمیز چهل ساله فرا می خوانیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، قطعنامه راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن ۹۷ در پایان مراسم شکوهمند امسال در میدان آزادی قرائت شد.

متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

إنَّ الَّذینَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ استَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیهِمُ المَلائِکَةُ ألّا تَخافُوا وَ لا تَحزَنُوا وَ أبشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتی کُنتُم تُوعَدونَ 

(سوره فصلت/آیه ۳۰) 

به یقین کسانی که گفتند پروردگار ما خدای یگانه است سپس استقامت کردند فرشتگان بر آنان نازل می‌شوند که: نترسید و غمگین مباشید و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است.  

حمد و سپاس ذات اقدس احدیّت جلّ و علا به پاس نعمت مایه مباهات ولایت، نظام مقدس اسلامی و چهار دهه حیات و بالندگی انقلاب اسلامی و با درود به ارواح طیبه شهیدان والامقام طریق حق و فضیلت.  
امام شهیدان و مجدد اسلام در قرن حاضر حضرت امام خمینی و مسألت طول عمر با برکت توأم با صحت، عافیت و عزت روزافزون مقتدای عظیم‌الشأن و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی 
امام خامنه‌ای، ما شرکت‌کنندگان در راهپیمایی حماسی و دشمن‌شکن یوم‌الله بیست و دوم بهمن‌ماه و جشن باشکوه گرامی‌داشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که مزین به انوار فاطمی و معطر به عطر شهادت ام ابیها، حضرت فاطمه زهرا می‌باشد با افتخار به گذشته و امید به آینده و با بانگ رسای توحیدی الله اکبر – خامنه‌ای رهبر – مرگ بر آمریکا اعلام می‌نماییم: 

۱- ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های بلند امام راحل و بیعت دگر باره با مقتدای عظیم‌الشأن عزیزتر از جانمان، مقام معظم رهبری التزام عملی همگان به اصل‌مترقی ولایت مطلقه فقیه و تقویت روحیه مقاومت، انقلابی‌گری و بسط ارزش‌های معنوی نظام جمهوری اسلامی به‌عنوان یک نظام سیاسی مقتدر در عرصه جهانی و امید مستضعفین عالم و عامل اصلی رشد و توسعه حقیقی و تحقق عدالت اجتماعی را خواهانیم.  

۲- ملت مقتدر و سلحشور ایران اسلامی همچنان رژیم سفاک آمریکا را طاغوت اعظم و تجسّم عینی شرارت، خشونت، رذالت، بحران‌سازی و جنگ‌آفرینی در دنیا دانسته و به‌عنوان یک مطالبه جدّی از مسئولین و مقامات اجرایی کشور، عبرت‌آموزی از مذاکرات موسوم به برجام و بدعهدی‌های شیطان بزرگ در طول چهار دهه گذشته، بی‌اعتمادی به وعده‌ها و برخورد قاطع با مطالبات وقیحانه کشورهای اروپایی را خواستاریم.  

۳- تقویت روزافزون بنیه دفاعی - موشکی و راهبردهای بازدارندگی ایران اسلامی و ضرورت توسعه فزاینده فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای را یک اصل اساسی دانسته و از مقامات گرانقدر کشوری تبعیت بی‌چون و چرا از منویات مقام عظمای ولایت، مقاومت مقتدرانه و ایستادگی با صلابت در برابر زیاده‌خواهی شیطان بزرگ آمریکا، تیم ضد بشری ترامپ ابله و اذنابش را خواهانیم.  

۴- در عمل به آیه شریفه «فَاستَقِم کَما اُمِرتَ وَ مَن تابَ مَعَکَ وَ لا تَطغَوا» دفاع همه‌جانبه از ستمدیدگان جهان خاصه جبهه مقاومت و مردم متدین عراق، سوریه، یمن، بحرین و فلسطین در مقابل مثلث شوم شرارت، تروریسم، جنگ‌افروزی و دهشت‌افکنی آمریکا، رژیم کودک‌کش صهیونیستی و آل‌سعود و اهتمام برای آزادی قبله اول مسلمین، قدس شریف را عمل به وظیفه دینی، انقلابی و انسانی خود می‌دانیم.  

۵- تحقق اقتصاد مقاومتی را تنها راهکار اساسی حل مشکلات اقتصادی کشور دانسته و ضمن مطالبه جدی و تأکید بر ضرورت چاره‌اندیشی عاجل توأم با تلاش مضاعف و عملی دولتمردان محترم در جهت رونق کسب و کار، برخورد قاطع با پدیده شوم گرانی، تورم، کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی و رفع مشکلات معیشتی مردم در سایه وحدت و انسجام؛ به سردمداران جنایت‌پیشه نظام سلطه خاصه مصداق اتم استکبار و شرارت، آمریکای خبیث هشدار می‌دهیم که جنگ ترکیبی و مزوّرانه رسانه‌ای - روانی و ظالمانه‌ترین تحریم‌های اقتصادی آن‌ها با هدف ناامید کردن مردم به آینده و سلب اعتماد آن‌ها از نظام اسلامی محکوم به شکست بوده و با پایبندی به پیوند ناگسستنی خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی و الهام از فرهنگ غدیر و عاشورا، دشمن زبون را به خاک مذلت کشانده و هرگز در برابر ظلم و توطئه ضد بشری جنایتکاران تسلیم نخواهیم شد.  

۶- همگان را به لحظه‌شناسی، حضور آگاهانه در صحنه‌های انقلاب اسلامی و مقابله جدی با شایعه‌سازی به‌عنوان فعال‌ترین شگردهای دشمن کینه‌توز، کمک به دولتمردان در راستای حل مشکلات اقتصادی، حمایت از کالای ایرانی و حفظ وحدت و انسجام ملی دعوت نموده و در آستانه گذار به دهه پنجم انقلاب اسلامی، مصرّانه افزایش اقدامات مؤثر و سنجیده مسئولان کشور و اتخاذ تدابیر لازم جهت مدیریت فضای مجازی ایمن و شبکه اینترنت ملی و مقابله با موج نفوذ و رخنه دشمن را خواهانیم.  

۷- فریب‌خوردگان داخلی را به تفکر و تعقل نسبت به دستاوردهای بی‌بدیل انقلاب اسلامی و کارنامه افتخارآمیز چهل ساله نظام مقدس برآمده از انقلاب، همانند عزت، آزادی و استقلال مایه مباهات و پیشرفت‌های بی‌سابقه علمی و خوداتکایی، اقتدار ملی، روحیه ایثارگری و فداکاری فراخوانده و ضمن توصیه خیرخواهانه به اصلاح رفتار با پرهیز از بازی در زمین دشمن عنود و هر نوع تحرک فتنه‌انگیزانه و بازگشت به آغوش ملت، به فتنه‌گران، منافقین خون‌آشام و سلطنت‌طلبان مزدور آمریکا، آل سعود ملعون و رژیم کودک‌کش اسرائیل هشدار می‌دهیم که آرزوی شیطانی شکست نظام اسلامی، این یادگار گرانسنگ احیاگر اسلام ناب محمدی حضرت امام خمینی و امانت صدها هزار شهید گلگون‌کفن و تسلط بر کشور و تسلیم دوباره آن به آمریکا را همانند اسلاف خود به گور خواهند برد.  

۸- با تأکید بر ضرورت شجاعت، عقلانیّت و نهراسیدن از توپ و تشر و یاوه‌گویی‌های دولتمردان آمریکایی و اروپایی از سوی مسئولین کشور، پایبندی عملی مقامات محترم اجرایی و تقنینی به رعایت دقیق مصالح و منافع ملّی به‌عنوان وظیفه مسلم شرعی و قانونی خود در بررسی معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی که اغلب در راستای تأمین سیاست‌های خصمانه و زیاده‌خواهانه قدرت‌های بزرگ و شیطانی است را خواهانیم.

و السلام علیکم و رحمت‌الله و برکاته

کد مطلب 4539386

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