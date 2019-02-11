به گزارش خبرگزاری مهر، قطعنامه راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن ۹۷ در پایان مراسم شکوهمند امسال در میدان آزادی قرائت شد.
متن کامل این بیانیه بدین شرح است:
إنَّ الَّذینَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ استَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیهِمُ المَلائِکَةُ ألّا تَخافُوا وَ لا تَحزَنُوا وَ أبشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتی کُنتُم تُوعَدونَ
(سوره فصلت/آیه ۳۰)
به یقین کسانی که گفتند پروردگار ما خدای یگانه است سپس استقامت کردند فرشتگان بر آنان نازل میشوند که: نترسید و غمگین مباشید و بشارت باد بر شما به آن بهشتی که به شما وعده داده شده است.
حمد و سپاس ذات اقدس احدیّت جلّ و علا به پاس نعمت مایه مباهات ولایت، نظام مقدس اسلامی و چهار دهه حیات و بالندگی انقلاب اسلامی و با درود به ارواح طیبه شهیدان والامقام طریق حق و فضیلت.
امام شهیدان و مجدد اسلام در قرن حاضر حضرت امام خمینی و مسألت طول عمر با برکت توأم با صحت، عافیت و عزت روزافزون مقتدای عظیمالشأن و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی
امام خامنهای، ما شرکتکنندگان در راهپیمایی حماسی و دشمنشکن یومالله بیست و دوم بهمنماه و جشن باشکوه گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که مزین به انوار فاطمی و معطر به عطر شهادت ام ابیها، حضرت فاطمه زهرا میباشد با افتخار به گذشته و امید به آینده و با بانگ رسای توحیدی الله اکبر – خامنهای رهبر – مرگ بر آمریکا اعلام مینماییم:
۱- ضمن تجدید میثاق با آرمانهای بلند امام راحل و بیعت دگر باره با مقتدای عظیمالشأن عزیزتر از جانمان، مقام معظم رهبری التزام عملی همگان به اصلمترقی ولایت مطلقه فقیه و تقویت روحیه مقاومت، انقلابیگری و بسط ارزشهای معنوی نظام جمهوری اسلامی بهعنوان یک نظام سیاسی مقتدر در عرصه جهانی و امید مستضعفین عالم و عامل اصلی رشد و توسعه حقیقی و تحقق عدالت اجتماعی را خواهانیم.
۲- ملت مقتدر و سلحشور ایران اسلامی همچنان رژیم سفاک آمریکا را طاغوت اعظم و تجسّم عینی شرارت، خشونت، رذالت، بحرانسازی و جنگآفرینی در دنیا دانسته و بهعنوان یک مطالبه جدّی از مسئولین و مقامات اجرایی کشور، عبرتآموزی از مذاکرات موسوم به برجام و بدعهدیهای شیطان بزرگ در طول چهار دهه گذشته، بیاعتمادی به وعدهها و برخورد قاطع با مطالبات وقیحانه کشورهای اروپایی را خواستاریم.
۳- تقویت روزافزون بنیه دفاعی - موشکی و راهبردهای بازدارندگی ایران اسلامی و ضرورت توسعه فزاینده فعالیتهای صلحآمیز هستهای را یک اصل اساسی دانسته و از مقامات گرانقدر کشوری تبعیت بیچون و چرا از منویات مقام عظمای ولایت، مقاومت مقتدرانه و ایستادگی با صلابت در برابر زیادهخواهی شیطان بزرگ آمریکا، تیم ضد بشری ترامپ ابله و اذنابش را خواهانیم.
۴- در عمل به آیه شریفه «فَاستَقِم کَما اُمِرتَ وَ مَن تابَ مَعَکَ وَ لا تَطغَوا» دفاع همهجانبه از ستمدیدگان جهان خاصه جبهه مقاومت و مردم متدین عراق، سوریه، یمن، بحرین و فلسطین در مقابل مثلث شوم شرارت، تروریسم، جنگافروزی و دهشتافکنی آمریکا، رژیم کودککش صهیونیستی و آلسعود و اهتمام برای آزادی قبله اول مسلمین، قدس شریف را عمل به وظیفه دینی، انقلابی و انسانی خود میدانیم.
۵- تحقق اقتصاد مقاومتی را تنها راهکار اساسی حل مشکلات اقتصادی کشور دانسته و ضمن مطالبه جدی و تأکید بر ضرورت چارهاندیشی عاجل توأم با تلاش مضاعف و عملی دولتمردان محترم در جهت رونق کسب و کار، برخورد قاطع با پدیده شوم گرانی، تورم، کاهش بیسابقه ارزش پول ملی و رفع مشکلات معیشتی مردم در سایه وحدت و انسجام؛ به سردمداران جنایتپیشه نظام سلطه خاصه مصداق اتم استکبار و شرارت، آمریکای خبیث هشدار میدهیم که جنگ ترکیبی و مزوّرانه رسانهای - روانی و ظالمانهترین تحریمهای اقتصادی آنها با هدف ناامید کردن مردم به آینده و سلب اعتماد آنها از نظام اسلامی محکوم به شکست بوده و با پایبندی به پیوند ناگسستنی خود با آرمانهای انقلاب اسلامی و الهام از فرهنگ غدیر و عاشورا، دشمن زبون را به خاک مذلت کشانده و هرگز در برابر ظلم و توطئه ضد بشری جنایتکاران تسلیم نخواهیم شد.
۶- همگان را به لحظهشناسی، حضور آگاهانه در صحنههای انقلاب اسلامی و مقابله جدی با شایعهسازی بهعنوان فعالترین شگردهای دشمن کینهتوز، کمک به دولتمردان در راستای حل مشکلات اقتصادی، حمایت از کالای ایرانی و حفظ وحدت و انسجام ملی دعوت نموده و در آستانه گذار به دهه پنجم انقلاب اسلامی، مصرّانه افزایش اقدامات مؤثر و سنجیده مسئولان کشور و اتخاذ تدابیر لازم جهت مدیریت فضای مجازی ایمن و شبکه اینترنت ملی و مقابله با موج نفوذ و رخنه دشمن را خواهانیم.
۷- فریبخوردگان داخلی را به تفکر و تعقل نسبت به دستاوردهای بیبدیل انقلاب اسلامی و کارنامه افتخارآمیز چهل ساله نظام مقدس برآمده از انقلاب، همانند عزت، آزادی و استقلال مایه مباهات و پیشرفتهای بیسابقه علمی و خوداتکایی، اقتدار ملی، روحیه ایثارگری و فداکاری فراخوانده و ضمن توصیه خیرخواهانه به اصلاح رفتار با پرهیز از بازی در زمین دشمن عنود و هر نوع تحرک فتنهانگیزانه و بازگشت به آغوش ملت، به فتنهگران، منافقین خونآشام و سلطنتطلبان مزدور آمریکا، آل سعود ملعون و رژیم کودککش اسرائیل هشدار میدهیم که آرزوی شیطانی شکست نظام اسلامی، این یادگار گرانسنگ احیاگر اسلام ناب محمدی حضرت امام خمینی و امانت صدها هزار شهید گلگونکفن و تسلط بر کشور و تسلیم دوباره آن به آمریکا را همانند اسلاف خود به گور خواهند برد.
۸- با تأکید بر ضرورت شجاعت، عقلانیّت و نهراسیدن از توپ و تشر و یاوهگوییهای دولتمردان آمریکایی و اروپایی از سوی مسئولین کشور، پایبندی عملی مقامات محترم اجرایی و تقنینی به رعایت دقیق مصالح و منافع ملّی بهعنوان وظیفه مسلم شرعی و قانونی خود در بررسی معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی که اغلب در راستای تأمین سیاستهای خصمانه و زیادهخواهانه قدرتهای بزرگ و شیطانی است را خواهانیم.
و السلام علیکم و رحمتالله و برکاته
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