سران مصر و عربستان مسئله هسته ای ایران را بررسی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع دیپلماتیک درگفتگو با خبرگزاری رسمی کویت (کونا) اظهار داشت : "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر فردا درسفری کوتاه به عربستان با "عبدالله بن عبدالعزیز" شاه این کشور دیدار و درباره مسائل منطقه ای بحث و تبادل نظر خواهد کرد.

این منبع افزود : تحولات عرصه فلسطین پس از توافق فلسطینیان در مکه مکرمه و تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین درصدر موضوعات مورد بحث سران دو کشور قرار دارد.

به گفته وی، دوطرف همچنین نتایج سفر امروز "محمود عباس" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به مصر و سفر چند روز پیش "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس به این کشور را بررسی خواهند کرد.

این منبع دیپلماتیک افزود : سران عربستان و اردن همچنین اوضاع عراق، لبنان، بحران هسته ای ایران با غرب، مشکل منطقه دارفور در غرب سودان را بررسی و درباره روابط دوکشور و راههای تقویت آن و نشست ماه مارس اجلاس سران عرب در ریاض گفتگو خواهند کرد.