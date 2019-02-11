به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت ظهر دوشنبه در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن اردبیل اضافه کرد: براساس گزارش آمار ایران بیش از ۶۶ میلیون نفر از جمعیت کنونی کشور به دلیل شرایط سنی یا انقلاب را ندیده و یا طوری نبوده که درک کرده باشند.

وی با بیان اینکه در این شرایط باید امروز برای این جمعیت پاسخ داشته باشیم، یادآور شد: آنچه امروز برای آنها می توان گفت این است که آیا اهداف انقلاب که متشکل از سه واژه استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است، محقق شده است.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: بی شک آن همه خونی که برای استقلال کشور داده شد مقدس بوده و امروز شاهد به ثمر نشستن این جانفشانی ها هستیم، و آزادی که واژه مشترک همه جوامع بوده و امروز از آن برخورداریم قطعا هدف مقدسی بود که باید با معیارهای جهانی تحسین شود.

وی با بیان اینکه در ابتدای قرن بیستم چهار تفکر و ایدئولوژی نازیسم، فاشیسم، سوسیالیسم و کاپیتالیسم به دنبال کسب قدرت در سطح جهان حاکم بود، ادامه داد: این چهار تفکر به عنوان دو گروه متفقین و متحدین جنگ جهانی را دامن زده که محصول آن شکست فاشیسم و نازیسم بود.

نوبخت ادامه داد: در ادامه دو تفکر پیروز نیز به جنگ هم رفتند و جنگ سرد را دامن زدند که در اوج آن مردم ایران انقلاب اسلامی را آغاز و به پیروزی رساندند و در حالی که دنیا منتظر بود انقلاب ایران به کدام تفکر گرایش خواهد یافت، با شعار «نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی» نظام اسلامی و الهی را بنا نهاده شد.

وی با بیان اینکه در این شرایط دشمنان نظام در راستای به یوغ کشاندن دوباره کشور کینه و نفرت خود را علنی کردند، متذکر شد: آنها به اقداماتی و توطئه هایی نظیر ترور، جنگ تحمیلی، تحریم، کارشکنی و... دست زدند اما با همه اینها نظام و دستاوردهای انقلاب حفظ شد، رشد کرد و امروز برخلاف یاوه گویی دشمنان که می گفتند انقلاب ایران چهل سالگی خود را نخواهد دید، این حرکت الهی مقتدرانه و با اتکا به پشتوانه مردم وارد دهه پنجم عمر می شود.

معاون رئیس جمهور یادآور شد: امروز در حالی دهه پنجم عمر انقلاب را شروع می کنیم که بنا به آمار صندوق بین المللی پول دنیا، ایران هجدهمین کشور برتر اقتصادی، پانزدهمین قدرت بزرگ علمی و اولین کشور در زمینه سرعت رشد علمی است.

وی با تاکید بر اینکه در این مسیر برخی کاستی ها نیز وجود دارد که باید رفع شود، بیان داشت: نباید به خاطر برخی کاستی ها از دستاوردهای انقلاب اسلامی دست کشید، البته باید تاکید کرد که جمهوری اسلامی تنها به دنبال رفاه مردم بوده و تلاش دولت در راستای حل مشکلات است.

نوبخت در عین حال تاکید کرد که پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی حاصل مقاومت بود، چنانچه خداوند وعده داده است، لشکر خدا پیروز است و مردم ایران لشکر پیروز خداست.