ماه گرفتگی کلی در آسمان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران بر پایه آخرین دستاوردهای نجومی اعلام کرد : از ساعت یک بامداد یک شنبه 13 اسفند 1385ماه گرفتگی شروع می شود. در ساعت 2 و 14 دقیقه، سایه زمین تمام قرص ماه را می پوشاند و ماه گرفتگی کلی آغاز می شود. در ساعت 3 و 28 دقیقه ماه گرفتگی کلی تمام شده و ماه شروع به باز شدن می کند. پایان ماه گرفتگی در ساعت 4 و 41 دقیقه اتفاق می افتد.

این گرفتگی کلی در تمام ایران قابل رویت خواهد بود. همچنین این ماه گرفتگی در آسیا به جز بخش کوچکی از شرق آن، اروپا، آفریقا، آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی (به جز بخشی از غرب آن)، غرب اقیانوسیه و بخشی از جنوبگان مشاهده خواهد شد.