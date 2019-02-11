به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد حاج ابوالقاسم دولابی ظهر دوشنبه در سخنرانی راهپیمایی ۲۲ بهمن با بیان اینکه امروز زنجان به معنای واقعی کلمه پایتخت شور و شعور انقلابی بود و حضور پرشور مردم، این شور انقلابی را در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، شکوهمندانه کرد، افزود: مردم پایتخت شور و شعور حسینی همان‌گونه که در ایام محرم، مدافع خون سالار شهیدان هستند، با شور انقلابی خود نشان دادند که از آرمان‌های امام راحل و انقلاب نیز دفاع خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه مردم استان زنجان با حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن، چهل سالگی انقلاب اسلامی را شکوهمندانه جشن گرفتند، تصریح کرد: خیابان امام شهر زنجان همواره شاهد صحنه‌های غرورآفرین و مثال‌زدنی در طول تاریخ انقلاب اسلامی بوده که نمونه بارز آن را می‌توان در یوم‌العباس مشاهده کرد، روزی که همه جهانیان آن را به نظاره می‌نشینند و امروز نیز مردم زنجان یک‌بار دیگر روزی این‌چنینی را با حضور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن خلق کردند.

نماینده مردم استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه همواره پشت سر رهبری ایستاده‌ایم و اجازه هیچ دخالتی را به دشمن نخواهیم داد، افزود: انقلاب را به ۴۰ سالگی رساندیم و این نشان از زنده بودن آن دارد ومردم امروز با حضور پرشور خود یکباردیگراعلام کردند همچنان پایبند انقلاب هستند.

دولابی با یادآوری اینکه زنجانی‌ها سهم به‌سزایی در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی داشتند که نمونه بارز آن برگزاری اولین راهپیمایی بانوان زنجان بود، ادامه داد: امروز که در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم، بهتر است کارنامه این انقلاب را مرور کرده و اهتمام ویژه‌ای به آن داشته باشیم و فراموش نکنیم که اگر نعمت بزرگی چون استقلال را که این انقلاب به ما ارزانی داشته را فراموش کنیم، این فراموشی گرفتاری‌های زیادی را برای ما رقم خواهد زد.

وی با بیان اینکه موفقیت‌ها و پیشرفت‌هایی که ایران اسلامی بعد از انقلاب در بخش‌های مختلف از جمله انرژی هسته‌ای، نانوفناوری، پزشکی و ... به دست آورده است، همه در سایه استقلال و خودباوری رقم خورده است، اظهار کرد: امروز ایران اسلامی در زمینه‌های مختلف توانسته است با تکیه بر ایمان و خودباوری، رتبه‌های جهانی قابل توجهی را به دست آورد و جای بسی خوشحالی است که همه این عناوین و جایگاه‌ها بعد از قطع وابستگی حاصل شده که بسیار ارزشمند است.

نماینده مردم استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ایرانی اسلامی بعد از انقلاب، توانمندی‌هایی است که در عرصه نظامی حاصل شده و امروز ایران کشوری است که در زمینه تولید موشک‌های بالستیک به خودکفایی رسیده و همه این‌ها در راستای ارتقای قدرت دفاعی ایران است، افزود: فراموش نکنیم که مهم‌تر از به دست آوردن همه این موفقیت‌ها، حفظ استقلال است؛ چراکه مسیر همه این موفقیت‌ها از استقلال عبور می‌کند.

دولابی با تاکید بر اینکه ملت ایران اسلامی در طول چهار دهه اخیر به این مهم و باور دست یافته‌اند که اگر خواهان حفظ استقلال و تمامیت ارضی هستند، باید هزینه دهند و چه بسا این هزینه‌ها به مراتب کمتر از هزینه‌هایی است که سایر کشورها به واسطه وابستگی پرداخت می‌کنند، تصریح کرد: حفظ استقلال بعد از گذشت چهل سال دستاوردهای مهمی را برای کشور به ارمغان آورده که در این راستا می‌توان به جایگاه سیزدهم ایران در عرصه سیاسی و هجدهم در حوزه اقتصادی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه مهم‌ترین رسالت امروز مسئولان این است که در کنار مردم بوده و مسیر پیشرفت ایران اسلامی را که حفظ استقلال است، مراقبت کنند، خاطرنشان کرد: امروز دشمن از ضربه زدن به ملت ایران مایوس شده است، به همین خاطر باید با حفظ راهی که در پیش گرفته‌ایم و پشتیبانی از ولایت‌فقیه، شاهد توفیقات روزافزون برای ایران اسلامی باشیم.