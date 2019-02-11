به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آستانه برگزاری سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر پیامی را صادر کرد. در متن پیام وزیر ارشاد چنین آمده است:

«هویت فرهنگی ملت ها با هنر آنها پیوند خورده است؛ جشنواره تئاتر فجر فرصتی مغتنم است تا تلاقی و ارتباط میان سلیقه ها و پیرنگ های مختلف به بار نشیند و هویت کلان فرهنگی ایران اسلامی را به نمایش گذارد.

تئاتر هنر زنده است، هنر زندگی است، زاویه های مختلف زیست فرهنگی ایرانی در مواجهه با زیباشناسی فاخر هنرمندان این سرزمین در میدان گفتگو با دیگر فرهنگ ها می آید تا توانش عظیم فرهنگی غنی ایرانی را برای تعامل و گفتگوی سازنده با جهان تصویر کند.

و اینک زندگی در صحنه های جشنواره ای با بازنمای تجربه های زیسته، نمایشی با شکوه از همدلی میان خود و دیگری را به تماشا می گذارد.

در جشن چهل سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، سپاس مند هنرمندان این سرزمین ام که جمال و کمال هنر را با مفاهیم انسانی و آرمانی آمیخته اند و تعالی جان انسان ها و پیشرفت ایران اسلامی را همت خویش داشته اند و زبان هنر و نمایش را، زبان گفتگوی فرهنگی با جهانیان ساخته اند.»

سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند از ۲۲ بهمن تا ۴ اسفند برگزار خواهد شد.