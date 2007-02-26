مبارزه با مفاسد اقتصادی یک مجاهدت انقلابی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور عصر امروز در دیدار جمعی از شرکت کنندگان در همایش "اطلاعات اقتصادی" با اشاره به اینکه دشمنان نظام اسلامی از دو طریق اقتصادی یعنی جلوگیری از حرکت رو به رشد اقتصادی کشور بر پایه ارزش های اسلامی و تحقق عدالت همچنین ترویج مفاسد اقتصادی در کشور، در پی دستیابی به اهداف خود هستند، افزود: آنها بطور جدی برای موفقیت در این راه برنامه ریزی کرده اند و در صورتی که موانع بازدارنده مفاسد اقتصادی رفع شود؛ سرعت پیشرفت اقتصادی کشور دو برابر خواهد شد.

احمدی نژاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را یک مجاهدت انقلابی در شرایط کنونی کشور دانست و با اشاره به تلاش دشمنان برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی از راه های مختلف تصریح کرد: آنها راه های مختلف از جمله راه های سیاسی و فرهنگی را برای رسیدن به هدف خود تجربه کرده و با شکست مواجه شدند و اکنون امید آنها ضربه زدن به ایران از راه اقتصادی است که مسوولان ذی ربط باید با دقت و هوشیاری، تدبیر و سرعت، دشمنان را در رسیدن به این هدف خود مأیوس کنند.

وی با تبیین اهمیت خاص مبارزه مداوم با مفاسد اقتصادی در توسعه و پیشرفت کشور و افزایش سرمایه گذاری تصریح کرد: اگر بودجه کنونی صد برابر هم شود و گروهی نیز شبانه روز در جهت آبادانی کشور تلاش کنند ولی آلودگی و مفسده در پیکره اقتصادی کشور حضور و جریان داشته باشد پیشرفت چندانی در اجرای برنامه های عمرانی و توسعه کشور بوجود نخواهد آمد.

دکتر احمدی نژاد یکی از ریشه های اصلی مفاسد اقتصادی در جامعه را ساختار پیچیده و گسترده اداری و انبوه آئین نامه ها و مقررات دانست و گفت: در 15 سال گذشته برغم شعارهای فراوان درباره کاهش حوزه دخالت دولت در بنگاه های اقتصادی؛ سرمایه گذاری دولتی در این بنگاه ها بیش از 500 برابر کاهش تصدی گری دولت، افزایش یافته است و دولت نهم در نخستین گام سرمایه گذاری جدید دولتی را جز در موارد خاص ممنوع کرده است. رئیس جمهور با تاکید بر اینکه تحقق عدالت، آرمان انقلاب اسلامی و مفاسد اقتصادی نقطه مقابل آن است، حضور افرادی را که در دست درازی به بیت المال برای خود هیچ حد و مرزی قائل نبوده و خود را مالک کشور می دانند، ریشه دیگر مفاسد اقتصادی دانست و افزود: این افراد به هیچ وجه مصالح مردم و کشور را در نظر نمی گیرند و حتی وجود افرادی غیر از خود را در عرصه اقتصادی قبول ندارند.

وی از بین رفتن انگیزه فعالیت سالم اقتصادی در دیگران، برهم زدن توزیع عادلانه ثروت، سوق دادن اقتصاد مولد به سمت اقتصاد دلالی و واسطه گری و تلاش ناسالم برای کسب قدرت سیاسی را از دیگر آثار منفی مفاسد اقتصادی در جامعه اعلام کرد و افزود: آسیب بزرگ مفاسد اقتصادی این است که صاحبان ثروت های نامشروع برای حفظ آن و ایجاد حاشیه امنیت برای خود تلاش می کنند به قدرت سیاسی از راه های ناسالم و به هر قیمتی دست یابند.

رئیس جمهور مبارزه با مفاسد اقتصادی را از سخت ترین مراحل تکامل انقلاب دانست و گفت: در واقع مبارزه با مفسدان اقتصادی مقابله با محل تمرکز شیطان است و در این راه پاک کردن خود از علاقه به مال دنیا، هوشیاری، تدبیر، سرعت و دلسوزی برای انقلاب، اسلام و ملت ایران و پرهیز از ساده دلی از ویژگی های مهمی است که همه افراد در این مسیر باید داشته باشند.

احمدی نژاد به تلاش دشمن برای جلوگیری از حرکت رو به رشد ملت ایران اشاره کرد و گفت: برای مقابله با دشمن باید علاوه بر اصلاح مقررات و سازوکارها، با مفسدان هم برخورد قاطع و باتدبیر کرد که این امر نیازمند مراقبت دائم و هوشیاری است.

دکتر احمدی نژاد شجاعت و ایمان به کار را از دیگر شروط مبارزه با مفسدان اقتصادی دانست و گفت: در مبارزه با مفسدان اقتصادی بویژه دانه درشتها نباید دل رحم بود بلکه باید شجاعانه و قاطعانه با آنها برخورد کرد زیرا آنها دست به هر عملی می زنند تا به انقلاب و نظام اسلامی ضربه وارد کنند.

رئیس جمهور سخنان برخی که مبارزه با مفسدان اقتصادی را مخالفت با سرمایه گذاری می دانند دروغی بزرگ دانست و گفت: مبارزه با مفسدان اقتصادی به معنی مخالفت با سرمایه گذاری نیست بلکه فراهم کردن زمینه ای بهتر و امن برای سرمایه گذاری و آبادانی کشور بر پایه عدالت و سلامت در کار است و به همین دلیل با وجود محدود بودن اقدامات صورت گرفته در این راستا در دوره اخیر، اقتصاد کشور در سال گذشته نسبت به سال 83 ، رشد خوبی داشت و در سال 85 نیز با جلوگیری از برخی تخلفات اقتصادی، تقاضا برای سرمایه گذاری صد در صد افزایش یافت که نشان می دهد هرچه قدر در مبارزه با مفاسد اقتصادی قوی تر عمل کنیم میزان سرمایه گذاری در کشور بیشتر خواهد شد.

وی شناسایی گلوگاه ها و برنامه ریزی برای پیشگیری از بروز تخلفات اقتصادی را در مبارزه با مفاسد اقتصادی بسیار مهم دانست و گفت: باید از قبل برنامه ریزی کرد و شرایطی در جامعه بوجود آورد که محیط برای مفسدان، ناامن و برای کسانی که می خواهند فعالیت اقتصادی سالم داشته باشند محیطی امن باشد.

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام محسنی اژه ای وزیر اطلاعات از برنامه ها و دستاوردهای این وزارتخانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی بیان کرد.