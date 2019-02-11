به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید صدرالدین شریعتی در سخنرانی راهپیمایی ۲۲ بهمن در فردیس، با اشاره به اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون شاهد تحرکات دشمنان علیه کشور بوده‌ایم، اظهار کرد: دشمنان از ابتدای انقلاب تاکنون اقدامات مختلفی علیه ایران انجام داده‌اند و در هریک از این اقدامات شکست‌خورده‌اند.

وی در ادامه بابیان اینکه از همان سال‌های ابتدایی انقلاب هجمه‌ها علیه ایران از سوی دشمنان آغاز شد، گفت: اما می‌بینیم که نیروهای داخلی کشور هرگاه دشمنی به ایران هجمه‌ای وارد کرد، در مقابل پاسخ محکمی دادند.

حجت‌الاسلام شریعتی بابیان اینکه امروز کشورهای عراق و سوریه نیازمند حمایت‌های ایران هستند، تصریح کرد: امروز به برکت انقلاب و ایمان و اعتقاد مردم، رشد بسیاری در حوزه تولید سلاح داریم که همه جهان خصوصاً جهان استکبار از موشک‌های قوی ایران می‌ترسند.

وی با اشاره به وجود دشمنی‌های دشمنان و مخالفت‌های جهان استکبار علیه ایران، گفت: اما می‌بینیم که کشور ایران پیشرفت کرده است زیرا در مقابل دشمنان ایستادگی می‌کند و تنها دلیل آن وجود همدلی و وحدت میان مردم است.

رئیس سابق دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه تا زمانی که مردم در مقابل دشمنان ایستادگی کنند و سر تعظیم در مقابل آن‌ها فرود نیاورند، هیچ‌کس نمی‌تواند علیه کشور اقدامی کند، خاطرنشان کرد: کشور جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از تدابیر و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی به سمت پیشرفت حرکت می‌کنند.

وی بابیان اینکه دشمنی‌های دشمنان به ولایت‌فقیه کاملاً مشهود و مشخص است، گفت: کشور جمهوری اسلامی پس از انقلاب به دستاوردهای بسیاری دست‌یافت.

رئیس سابق دانشگاه علامه طباطبایی پیشرفت در حوزه علم، صنعت، نظامی و غیره را ازجمله دستاوردهای کشور جمهوری اسلامی پس از انقلاب برشمرد و تأکید کرد: همه این دستاوردها درگرو وحدت و یکپارچگی ملت است و نشان می‌دهد مسئولان باید برای جلب رضایت‌مندی مردم تلاش کنند.