امنیت امروز کشور دستاورد بزرگ انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار احسان علیزاده پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه همایش راهپیمایی ۲۲ بهمن با اشاره به یاوهگوییها و هجمههای دشمنان در ۴۰ سال گذشته علیه جمهوری اسلامی، اظهار کرد: دشمنان در برهههای مختلف حرمت مردم را نگه نداشتند و علیه کشور اقدام کردند اما مردم آگاه کشور جمهوری اسلامی در مقابل تحریمها و اقدامات آنها مقاومت کرده و تحریمها و تهدیدهای دشمنان را به فرصتها تبدیل کردند.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات استکبار جهانی در سال گذشته مبنی بر اینکه ملت ایران چهلسالگی انقلاب اسلامی را نخواهند دید، عنوان کرد: امروز شاهد چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی هستیم.
سرهنگ علیزاده تصریح کرد: حضور مردم در راهپیمایی امروز موجب یاس و ناامیدی استکبار جهانی است.
وی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب تاکنون مورد تحریم و تهدید دشمنان بوده است اما همیشه با ایستادگی خود مشت محکمی بر دهان دشمنان کوفتهاند.
فرمانده سپاه شهرستان فردیس امنیت کنونی کشور را دستاورد بزرگ انقلاب اعلام کرد و گفت: دشمنان نظام در چهل سال گذشته همیشه ایران اسلامی را تحریم و تهدید کردند و این تهدیدات از جانب آنها طبیعی است چون چشم دیدن انقلاب را ندارند.
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