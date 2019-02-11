راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال اهواز در امنیت کامل برگزار شد

جمال عالمی نیسی در گفتگو با خبرنگار مهر، میزان مشارکت مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را بسیار عالی دانست و اظهار کرد: الحمدلله راهپیمایی بسیار خوب و عظیم برگزار شد و چنین حضور باشکوهی غیرقابل تصور بود.

وی با بیان اینکه مردم صاحبان اصلی این نظام هستند، افزود: این نظام متعلق به آنهاست و همانطور که تاکنون در همه صحنه ها حتی در مشکلات نظام و دفاع از آن حضور داشتند، امروز نیز برای دفاع از انقلاب آمدند.

فرماندار اهواز تصریح کرد: مردم امروز ثابت کردند که هنوز با نظام هستند و حضور باشکوه آنها در حقیقت ادای دین به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران بود.

عالمی نیسی یادآور شد: مردم با این حضور باشکوه در چهلمین سال پیروزی که تهدید می شد ملت ایران چهلمین سال انقلاب را نمی بینند، ثابت کردند که این حرف آمریکا به همان شیوه ای که امام راحل فرمودند آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، است؛ آنها با حضورباشکوه خود مشت محکمی بر یاوه گویی های آمریکا زدند.

وی با تقدیر از حضور باشکوه مردم ادامه داد: خوشبختانه با حضور خوب نیروهای امنیتی و انتظامی راهپیمایی امسال نیز در امنیت کامل برگزار شد.