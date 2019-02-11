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۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۳:۵۶

محمد آل ثانی اعلام کرد؛

توافق راهبردی میان پاریس و دوحه درباره موضوعات مهم منطقه ای

توافق راهبردی میان پاریس و دوحه درباره موضوعات مهم منطقه ای

وزیر خارجه قطر از امضای توافقنامه گفتگوی راهبردی میان کشورش و فرانسه که شامل موضوعات ملتهب در منطقه می شود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، محمد عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر از امضای توافقنامه گفتگوی راهبردی میان کشورش و فرانسه که شامل موضوعات ملتهب در منطقه می شود، خبر داد.

وی در نشست خبری مشترک با ژان ایو لودریان همتای فرانسوی اش در دوحه گفت: ما توافقنامه ای برای گفتگوی راهبردی فراگیر میان قطر و فرانسه در همه زمینه ها به امضا رساندیم. گفتگوی راهبردی میان پاریس و دوحه شامل بحران لیبی، سوریه و نقش ایران در منطقه و نزاع میان قطر و همسایگانش در منطقه می شود.

از سوی دیگر لودریان از روابط محکمی که میان قطر و فرانسه وجود دارد سخن گفت و اعلام کرد: روابط مسیر ثابت و مستقیمی را طی می کند.

وزیر خارجه فرانسه روابط کشورش با ایتالیا دارای فراز و نشیب دانست.

کد مطلب 4539445

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