توافق راهبردی میان پاریس و دوحه درباره موضوعات مهم منطقه ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، محمد عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر از امضای توافقنامه گفتگوی راهبردی میان کشورش و فرانسه که شامل موضوعات ملتهب در منطقه می شود، خبر داد.

وی در نشست خبری مشترک با ژان ایو لودریان همتای فرانسوی اش در دوحه گفت: ما توافقنامه ای برای گفتگوی راهبردی فراگیر میان قطر و فرانسه در همه زمینه ها به امضا رساندیم. گفتگوی راهبردی میان پاریس و دوحه شامل بحران لیبی، سوریه و نقش ایران در منطقه و نزاع میان قطر و همسایگانش در منطقه می شود.

از سوی دیگر لودریان از روابط محکمی که میان قطر و فرانسه وجود دارد سخن گفت و اعلام کرد: روابط مسیر ثابت و مستقیمی را طی می کند.

وزیر خارجه فرانسه روابط کشورش با ایتالیا دارای فراز و نشیب دانست.