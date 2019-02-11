حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اثبات پایبندی به انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی قاضی دزفولی پیش از ظهر امروز دوشنبه در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن دزفول در جمع خبرنگاران با تقدیر از حضور پرشور مردم انقلابی، اظهار کرد: امروز مردم با حضور حماسی و انقلابی خود ثابت کردند که همچنان پای انقلاب ایستاده اند.

وی با بیان اینکه مردم با حضور در راهپیمایی امسال ، دین خود را ادا کردند، افزود: اکنون نوبت مسئولان است که برای رفع مشکلات مردم سخت کوشانه تلاش کنند.

امام جمعه دزفول تصریح کرد: دشمنان ایران تلاش می کردند با بزرگنمایی مشکلات و ایجاد یاس و ناامیدی، راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال را کمرنگ جلوه دهند که با حضور پرشور مردم این یاس و ناامیدی به دشمن برگشت.

حجت الاسلام قاضی با اشاره به اینکه امروز مردم انقلابی دزفول با حضور پرشور خود پاسخ محکمی به دشمنان ایران اسلامی از جمله آمریکا دادند، به دستاوردهای چهل ساله انقلاب اشاره کرد و ادامه داد: پرواضح است که با وحدت و انسجام، زیر پرچم ولایت فقیه این گردنه سخت را که در آن قرار داریم همچون تمامی مشکلات و موانع پیشین پشت سر خواهیم گذاشت و قطعا شاهد شکست دشمنان ایران خواهیم بود.

وی با بیان اینکه دشمن گمان می کند با تحریم ها و فشار اقتصادی می تواند مردم را ناامید کند، افزود: قطعا با روحیه جهادی و تلاش و تکیه بر توان داخلی، می توان بر مشکلات فائق آمد و این حربه دشمن نیز شکست خواهد خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم دزفول همزمان با سراسر کشور امروز دوشنبه ۲۲ بهمن ماه با تجمع در میدان امام دزفول راهپیمایی ۲۲ بهمن را آغاز و ضمن طی کردن مسیر تا گلزار بهشت علی با سردادن شعارهایی با شهدای انقلاب و امام شهدا تجدید میثاق کردند.

مردم شهرهای اقماری شهرستان دزفول نیز امروز در راهپیمایی های جداگانه با آرمان های امام خمینی(ره) تجدید بیعت کردند.