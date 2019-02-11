مدیریت جهادی از ضروری ترین نیازمندی ها برای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر حسین عباسیان، معاون سیاسی سپاه امام رضا علیه السلام در جمع راهپیمایان ۲۲بهمن ماه شهر آیسک با بیان اینکه چهلمین سالگرد انقلاب اوج تقدیر از همه ی ایثارگری ها و رشادت هاست افزود: استکبار جهانی همه کار کرد و توان خود را گذاشت تا نظام اسلامی چهلمین سالگرد خود را نبیند.

وی تصریح کرد: انقلاب در مسیر خود به چهل سالگی رسیده است اما این مسیر، راهی پر از پیچ و خم و همواره پر از مشکلات بوده است و دشمن همه توان خود را از ترور گرفته تا جنگ و تحریم و ... بکار بسته است تا نظام اسلامی را از بین ببرد

وی گفت: امروز برخی با زیر سوال بردن دستاوردهای نظام اسلامی اینگونه مطرح می کنند اگر پهلوی هم روی کار بود این پیشرفت ها حاصل می شد در جواب این افراد باید گفت: بیش از ۵۰ سال حکومت در دست پهلوی بود با تمام دنیا از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی نیز ارتباط داشتند، چندین برابر دولت های نظام اسلامی نفت فروختند اما نتیجه اش جز عقب ماندگی نبود

وی با برشمردن دستاوردهای نظام اسلامی گفت: درست است که مشکلاتی وجود دارد و موانعی بر سر تحقق آرمان های نظام اسلامی وجود دارد اما می توان از این مشکلات عبور کرد

عباسیان افزود: اولین راه برون رفت از مشکلات اعتماد به داخل و توانمندی های خودمان و عملی کردن شعار «ما می توانیم» است.

وی ابراز داشت: الگوهای انقلابی گری ما امروز شهدایی همچون احمدی روشن و تهرانی مقدم ها هستند که شب و روز نشناختنتد و روحیه «ما می توانیم» را در میدان عمل نشان دادند.

معاون سیاسی سپاه امام رضا علیه السلام تاکید کرد: امروز و هر زمانی دشمن دم از صلح زد، باید هوشیار باشیم چون به دنبال توطئه ای جدید است.

وی ادامه داد: مقام معظم رهبری هم همواره بر توجه به توانمندی های داخلی و تکیه بر جوانان تاکید کرده اند.

وی راه بعدی حل مشکلات کشور را مدیریت جهادی برشمرد و افزود: امروز مدیریت جهادی و روحیه جهادی از جمله ضروری ترین نیازمندی ها برای کشور است.

وی در ادامه نفی اشرافی گری و برخورد جدی با مفاسد را از جمله راه کارهای حل مشکلات کشور برشمرد و تاکید کرد: ما شاهد برخوردهای خوب و جدی با مفاسد در کشور هستیم که لازم است با کار دقیق رسانه ای این برخوردها به مردم عزیز اطلاع رسانی شود.

معاون سیاسی سپاه امام رضا علیه السلام در پایان با تاکید بر اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون تمامی توطئه های دشمن با شکست مواجهه شده است، خاطرنشان کرد: همان خدایی که پوزه کفار را در جنگ احزاب به خاک مالید، امروز هم استکبار و در راس آن آمریکا و ترامپ را زمین گیر خواهد کرد.