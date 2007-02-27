انیمیشن را جدی بگیریم

معاون سینمایی وزیر ارشاد روز گذشته در جمع انیماتورها و نمایندگان رسانههای جمعی در ارتباط با سینمای انیمیشن عنوان کرد: "سینما با انیمیشن است که تکمیل میشود و جان میگیرد و به عالمی که میباید پر میکشد. نسبت وسیعی میان سینما و انیمیشن برپاست. در تعریف ساده، سینما را حرکت عکاسی می دانند و انیمیشن را جان بخشیدن به نقاشی به حساب میآورند. نسبتی که عکاسی و نقاشی با هم دارند، نقاشی را فراتر از عکاسی قرار میدهد."
محمدرضا جعفری جلوه خاطرنشان کرد: "نقشی که در نقاشی ثبت میشود صرف واقعیت عکاسی است و به طور عمده توانا به این میزان است. نقاشی نقش زدن خیالانگیز واقعیت و هم عمق نهفته در آن را رقم میزند که فراتر از عکاسی، واقعیت را تعریف میکند. بنا به این دلیل انیمیشن دارای این پویایی است که واقعیت را فراتر از عکاسی به تصویر بکشد."
معاون سینمایی وزارت ارشاد در خصوص ذخایر انبوه و گنجینه های بسیاری که برای تبدیل به انیمیشن در ادبیات وجود دارد، عنوان کرد: "این گنجینه برای ظهور و به حرکت درآوردن فرهنگ شرقی و اسلامی ما بیتابی میکند. ما به لحاظ ذخایر فرهنگی ثروتمندترین کشور جهان هستیم. این ذخایر حکمی معرفتی متجلی از حکایت نظم و نثر کهن فارسی راهی برای خروج میطلبد."
وی انیمیشن را مطلوبترین قالب برای این مهم دانست و اظهار داشت: "سینمای انیمیشن عمدهترین راه خروج ذخایر فرهنگی است. قابلیت فراوان نیروی انسانی و هنرمندان خلاق دلیلی هستند که به سینمای انیمیشن نشان میدهند و این سینما را طلب میکند. مجموعهای از چنین ظرفیتهایی پاسخ دلیل توجه به سینمای انیمیشن است."
جعفریجلوه در ادامه یادآرو شد: "اگر قرار باشد مبانی معرفتی ما هویت و اصالت نشسته در عمق شخصیت ما به وجهی شایستهتر ظهور کند، میبایست راههای لازم را شناخت و طی کرد. انیمیشن به دلیل نسبتی که به شکل و مضمون، ظرف و مظروف با خیال دارد یکی از مجالهای اصلی یا پنجره حقیقیتر مبانی معرفتی و عمق نگاه شرقی است."
وی بر نگاه ملی در سینمای انیمیشن تأکید کرد و گفت: "ما به دنبال نگاه ملی در این عرصه هستیم. پرداخت صرف به این فعالیت از منظر فنی و جاذبههای تکنیکی مبنایی دارد و به هر حال یکی از سببها است. توجه به انیمیشن تنها جذابیت محسوس و مادی آن نیست. بلکه فرصتی است که به چنین معرفتی میدهد. انیمیشن متکی به چنین نگاه و حکمتی نگاه ملی دارد و به یک مکتب عظیم ختم میشود."
معاون سینمایی جشنواره پویانمایی را با جشنواره های معتبر دنیا مقایسه و بیان کرد: "امسال میداندار اصلی انیمیشن دیزنی، زاگرب و شرق دور است و انیمیشن ایران در رقابت با این سه مکتب است. اگر راه را در همه وجوه برنامهریزی و طی کنیم، الزاماً به جایگاه اصلی خود میرسیم. قبل از هر چیز این باور که این عرصه جایگاه بروز و ظهور ما است را باید جدی بگیریم. در همین راستا، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به دنبال فعالیت بیشتر تولید به هر میزان و نحو است. دلگرمی به فردا و متصل شدن به ذخایر و منابع و امکانات از راههایی است که میتوان به جایگاه اصلی انیمیشن رسید."
جعفری جلوه با اشاره به فعالیتهای مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ادامه داد: "در این دوره مرکز به عنوان یکی از گونههای ویژه خاص انیمیشن را در دستور کار خود قرار داده است و به میزان مقدور در این زمینه کارهایی شکل گرفت که از آن میتوان به چاپ کتاب جامع انیمیشن اشاره کرد."
وی انیمیشن را نیازمند حمایت نهادهای متمرکز و مستقل دانست و گفت: "یکی از فرصتهایی که به انیمیشن مجال بروز میدهد بنیاد ملی بازیهای رایانهای است، اما این مقصد نهایی انیمیشن نیست. اندیشه بنیاد مستقل انیمیشن ذهن را درگیر میکند و اقدام عملی میطلبد. موسسهای که در جهت حمایت از تولید و تولید کنندگان انیمیشن فعالیت کند و تجربهها را تکمیل و گستردهتر کند. انیمیشن ما به دلیل ساختار فرهنگی و صداقت در روایت حقیقت و حکمت شرقی و ژرفای خیالانگیز و متکی به تجربیات تکنیکی خواهد توانست موثرتر و ماندگارتر حرکت کند. اگر برنامهها را قدم به قدم بشناسیم و طی کنیم."
معاون سینمایی ادامه داد: "ما می توانیم در خصوص اکران فیلمهای انیمیشن چندین اثر کوتاه را در قالب یک فیلم بلند در سانسهای 90 دقیقهای به نمایش بگذاریم و یا به گونهای این آثار را در تلویزیون پخش کرد. ما از این طریق میتوانیم به سمت مخاطب منطقهای و جهانی حرکت کنیم."
اگر با برنامهریزی راه انیمیشن را طی کنیم، به جایگاه اصلی خود میرسیم و قبل از هر چیز باید بدانیم این عرصه جایگاه بروز و ظهور است و باید آن را جدی بگیریم.
معاون سینمایی وزیر ارشاد روز گذشته در جمع انیماتورها و نمایندگان رسانههای جمعی در ارتباط با سینمای انیمیشن عنوان کرد: "سینما با انیمیشن است که تکمیل میشود و جان میگیرد و به عالمی که میباید پر میکشد. نسبت وسیعی میان سینما و انیمیشن برپاست. در تعریف ساده، سینما را حرکت عکاسی می دانند و انیمیشن را جان بخشیدن به نقاشی به حساب میآورند. نسبتی که عکاسی و نقاشی با هم دارند، نقاشی را فراتر از عکاسی قرار میدهد."
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