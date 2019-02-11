هرمزگانی ها ۴۰سالگی انقلاب را جشن گرفتند/رژه شناورهادرخلیج فارس

خبرگزاری مهر - گروه استانها؛ سواحل نیلگون خلیج فارس همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب هوایی دل انگیز داشت، نم نم باران جشن انقلاب را در هرمزگان باشکوه تر از سال های گذشته کرده بود. دریادلان و مرزداران هرمزگانی با حضور پر شور در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه با آرمان های امام راحل و رهبری و خون شهیدان بیعتی دوباره کردند. ۱۳ شهرستان هرمزگان حال و هوایی دیگر داشت.

زنان و مردان هرمزگان حماسه آفریدند و با مشت های گره کرده به دشمنان انقلاب پیام دادند که این مرز و بوم هیچگاه زیر بار زورگویی و زیاده خواهی سردمداران آمریکایی و هم پیمانانش نخواهد رفت. این مردم با حضور پر شور نشان دادند که خیلج فارس هیچگاه برای دشمنانی که ادعای ایجاد امنیت را دارند امن نخواهد بود و امنیت خلیج فارس تنها با حضور ایران و کشورهای همسایه امکان پذیر خواهد بود.

مردمی که ۴۰ سال پیش نیز با تمام وجود به میدان دفاع از ندای عدالت‌خواهی رهبر کبیر انقلاب اسلامی برای برپایی پرچم دین و مبارزه با طاغوت زمان به میدان آمدند و در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در کنار مردم دیگر شهرهای کشور رویش هر جوانه انقلاب اسلامی را جشن گرفتند.

امروز انقلاب با این جشن بزرگ و حماسه‌ای تماشایی وارد دهه پنجم شد، امروز هم‌زمان با آغاز جشن چهل‌سالگی انقلاب شعار «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر آل سعود خائن» و با طنین «الله‌اکبر»، «نه سازش نه تسلیم پیام ملت ماست»، «خامنه ای امام مسلمین است/ اطاعتش بر همگان یقین است»، «خامنه ای خمینی دیگر است/ ولایتش ولایت حیدر است»، «شعار هر بسیجی مرگ بر آمریکاست» نشان دادند پای انقلاب و رهبری ایستاده‌اند و تا آخرین‌نفس از نهضت اسلامی دفاع خواهند کرد.

امروز اقشار مختلف مردم همچون گذشته با حضور پر شورتر در کف خیابان ها حماسه ای دیگر در تاریخ جهان اسلام خلق کردند. همچنین نسل چهارم انقلاب با شور و هیجان وصف ناپذیر با مشت های گره کرده در کنار دیگر افراد قرار گرفتند و همه با هم چهل سالگی انقلاب را جشن گرفته اند.

رژه شناورهای محلی در خلیج فارس

یکی از نکات جالب توجه در بندرعباس رژه شناورهای محلی، صیادی بود، افراد محلی و صیادان با آذین بندی لنج ها و قایق های موتوری به پرچم جمهوری اسلامی ایران و با در دست داشتن تصاویر مقام معظم رهبری در سواحل خلیج فارس رژه رفتند. این رژه زیبا و باشکوه مورد استقبال مسافران و گردشگرانی قرار گرفت.

تحریم ها انقلاب اسلامی را قوی تر کرد

وزیر ارتباطات با بیان اینکه دشمنان نظام تصور می کنند تحریم ها انقلاب را تضعیف می کند، گفت: تحریم ها انقلاب اسلامی را در برابر آسیب ها قوی تر کرد.

محمدجواد آذری جهرمی صبح دوشنبه در حاشیه راهپیمایان ۲۲ بهمن در بندرعباس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه انقلاب اسلامی چهلمین سال شکوهمند خود را جشن می گیرد، بیان داشت: در طول چهل سال از انقلاب اسلامی فراز و فرودهایی بود که به عنوان تجربه می تواند در ادامه این راه مورد بهره مدیران و تصمیم سازان انقلاب شود.

وی با بیان اینکه در گذشت زمان، مشکلات پیچیده‌تری پیش روی ما آمد و البته تجربه‌های بسیاری از گذشته داریم، خاطرنشان کرد: اکنون زمانی است که تمامی مسئولان اجرایی کشور از جمله خودم باید اهداف مشخص و قابل‌دسترس برای رفاه بیشتر مردم تعریف کنیم.

آذری جهرمی با بیان اینکه دشمنان نظام جمهوری اسلامی هیچگاه به اهدافشان نخواهند رسید، خاطرنشان کرد: اکنون باید به این نکته توجه داشته باشیم وقتی به سمت قله که حرکت می‌کنیم این سنگلاخ‌هایی که پیش روی ما وجود دارد که یا دشمنان درست می‌کنند یا به‌صورت طبیعی وجود دارد، را هموار و تسطیح کنیم و شتاب رسیدن به قله را افزایش دهیم.

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران در مقابل هرگونه تهدیدی پشت نظام خواهند ایستاد، عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران در طی سالیان اخیر باوجود تمامی مشکلاتی که برایش وجود آورده‌اند، رشد و ترقی‌اش بیشتر بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه این موضوع یک واقعیت است که دوست و دشمن به آن یقین و باور دارند، اظهار کرد: این رشد و بالندگی ثمره خون شهدا و ایستادگی مردم است و با ایستادگی مردم و تلاش مسئولین، همه با هم مسیر باقیمانده تا قله ترقی و پیشرفت را با سرعت و شتاب بیشتر طی خواهیم کرد.