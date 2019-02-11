قدردانی امام جمعه بیرجند از حضور حماسی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حاج سید علیرضا عبادی، نماینده ولی فقیه در خراسان‌جنوبی و امام جمعه بیرجند بدین شرح می باشد:

بسم الله الرحمن الرحیم

حمد و سپاس خداوند متعال را که بار دیگر، مردم سرافراز خراسان جنوبی همگام با خیل عظیم ملت بزرگ ایران اسلامی با اتحاد و همدلی حماسه باشکوه ۲۲ بهمن ماه ۹۷ را آفریدند.

امروز و در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی حضور شما مردم مومن و افتخار آفرین در دفاع از آرمان های امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین اعلام انزجار از استکبار و ایادی آن، نشان دهنده‌ی آمادگی و عزم و اراده ملت ایران اسلامی برای شتاب بخشیدن به شکل گیری تمدن اسلامی است.

حضور هوشمندانه و آگاهانه امروز مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن در طلعیه چهل و یکمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی خواب را از عده ای که در ذلت و مرگ به سر می بردند، گرفته است؛ چرا که آنان امروز و در تمامی صحنه های گذشته همواره مقابل خود صف‌های محکم و منسجمی از جوانان مومن، متخصص و انقلابی دیده اند.

اینجانب ضمن تبریک آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی، این حضور حماسی را ارج نهاده و از آحاد امت آگاه، ولایت مدار و همیشه در صحنه استان پهناور خراسان جنوبی، خاصه علما شیعه و سنی، روحانیت معزز، فرهنگیان، دانش آموزان و دانشجویان، دانشگاهیان، اصناف و بازاریان، بانوان، مسئولان دستگاه های اجرایی، نظامی و انتظامی، اصحاب رسانه و صدا و سیما، سازمان های مردمی و همه اقشار مختلف مردم که در خلق این حماسه عظیم سهیم بودند و نیز مسئولان محترم دست اندرکار برگزاری این مراسم باشکوه در تمامی نقاط استان و به ویژه از مهمان مراسم ۲۲ بهمن بیرجند برادر گرامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حاج سید محمود علوی وزیر محترم اطلاعات و همراهان ایشان تقدیر و تشکر نموده و از خداوند منان توفیقات روز افزون همگان و اقتدار، عزت و دوام اسلام و مسلمین و نابودی ظلم و استکبار را مسالت می نمایم.

سید علیرضا عبادی

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند

۲۲ بهمن ۱۳۹۷