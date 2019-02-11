به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بیژن زنگنه در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در راهپیمایی 22 بهمن گفت: ما ملت مقاومی هستیم و از تحریم ها سربلند بیرون می آییم همانطور که در جنگ تحمیلی سرافراز بودیم.

وزیر نفت تاکید کرد: در این سال‌ها در بخش گاز و پتروشیمی کارهای درخشانی انجام دادیم و در دنیا بی نظیر بودیم و امیدواریم در آینده نیز این مسیر را ادامه دهیم.

وی در مورد اقدام های وزارت نفت در برابر تحریم های ظالمانه آمریکا گفت: در جنگ طرح ها را نمی‌گویند تا دشمن بفهمد؛ ما نیز تمام تلاش خود را می‌کنیم که با موفقیت دوران تحریم را سپری کنیم.