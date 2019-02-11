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۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۰۹

«جشن چهلم»/ زنگنه:

ملت ایران از تحریم‌ها سربلند بیرون می‌آیند

ملت ایران از تحریم‌ها سربلند بیرون می‌آیند

وزیر نفت گفت: ما ملت مقاومی هستیم و از تحریم‌ها سربلند بیرون می‌آییم همانطور که در جنگ تحمیلی سرافراز بودیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بیژن زنگنه در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در راهپیمایی 22 بهمن گفت: ما ملت مقاومی هستیم و از تحریم ها سربلند بیرون می آییم همانطور که در جنگ تحمیلی سرافراز بودیم.

وزیر نفت تاکید کرد: در این سال‌ها در بخش گاز و پتروشیمی کارهای درخشانی انجام دادیم و در دنیا بی نظیر بودیم و امیدواریم در آینده نیز این مسیر را ادامه دهیم.

وی در مورد اقدام های وزارت نفت در برابر تحریم های ظالمانه آمریکا گفت: در جنگ طرح ها را نمی‌گویند تا دشمن بفهمد؛ ما نیز تمام تلاش خود را می‌کنیم که با موفقیت دوران تحریم را سپری کنیم.

کد مطلب 4539467

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