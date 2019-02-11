انقلاب اسلامی تاریخ جدیدی را برای حیات اجتماعی رقم زده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی ظهر دوشنبه در جمع حماسه سازان یوم ۲۲ بهمن و همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: یوم الله ۲۲ بهمن روز استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی و روز جشن ملی ملت سربلند ایران است و تقارن این روزها با شهادت دخت نبی اکرم نه تنها موجب محدودیت در برنامه هاو بزرگداشت دهه فجر نشد، بلکه بستر مناسبی را برای بیان و ارائه پیام معنوی انقلاب را فراهم کرد.

احمدی بیان داشت: انقلاب اسلامی ایران جزء معدود انقلاب های اسلامی جهان است که همه اقشار به دنبال آن بوده اند که مردم به دنبال تشکیل و پیروزی در آن شدند.

فرماندار ویژه میناب عنوان کرد: امام خمینی ( ره) رهبر دینی و اجتماعی یک ملت بود که کاخ استبدادی را ویران کرد، امام مرد اجتهاد، کلام، فلسفه و حدیث و در عین حال سیاستمداری بزرگ بود.

احمدی گفت: آینده نگری امام (ره)در آن زمان و بعد از انقلاب و در فراز و نشیب هایی که در بیش از ۴۰ سال از عمر انقلاب می گذرد همه را تجربه کرد.

فرماندار میناب ضمن تشکر از مردم این شهرستان که با حضور پرشور خود حماسه ای دیگرخلق کرده اند تصریح کرد:مردم میناب با حضور حماسی خود حماسه ای دیگر را در کارنامه زرین این شهرستان انقلابی رقم زدند و باری دیگر با رهبر فرزانه خود وآرمانهای نظام وانقلاب تجدید بیعت کردند.

احمدی با بیان اینکه ما امروز در چهل سالگی این نظام وانقلاب هستم گفت: آنچه که امروز برای حفظ نظام وآرمانهای این انقلاب مهم است حرکت و قرار گرفتن در پشت سر ولایت فقیه و استفاده از اندیشه های انقلابی ایشان است.

وی با اشاره به حفظ ارزشهای این نظام و انقلاب افزود: میراث گرانقدر امام و قانون اساسی را پاس بداریم و با استفاده از همه ظرفیتها تحریم ها را دور زده و آینده جدیدی را برای ملت و کشور خلق کنیم.

فرماندار ویژه میناب گفت: انقلاب اسلامی ما حادثه ویا واقعه ای نبوده است که به تاریخ سپرده شود بلکه تاریخ جدیدی را برای حیات اجتماعی کشور رقم زده است.

احمدی گفت: ما به آرمانها و دستاورهای این نقلاب افتخار می کنیم، فساد و تبعیض با آرمانهای انقلابی اسلامی سازگاری ندارد، هدف نظام سلطه دشمنی با ایران مقتدر و قدرتمند است.