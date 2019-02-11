طنین فریاد «مرگ بر آمریکا» در شهر مادر انقلاب

خبرگزاری مهر، گروه استانها: مردم ولایتمدار و انقلابی شهر مقدس قم همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در روز ۲۲ بهمن از ساعات ابتدایی صبح امروز با حضور در میدان شهید سعیدی تجمع کردند تا با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن با آرمانهای امام راحل و مقام معظم رهبری بیعت کنند.
راهپیمایان در ساعت ۱۰ صبح از میدان شهید سعیدی به سمت خیایان اراک و چهارراه شهدا حرکت کردند.
خیل جمعیت راهمیمایان قمی به قدری بود که همزمان مسیر رفت و برگشت مملو از جمعیت بود.
بارش باران و رحمت الهی طراوات خاصی به این مراسم ملی داده بود و بسیاری از راهپیمایان زیر باران شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» سر دادند.
اقشار مختلف مردم قم از جمله اصناف، روحانیون، بسیجیان، ورزشکاران، خانوادههای معظم شهدا، مسئولان استانی و برخی از مقامات کشوری نیز در این راهپیمایی حضور داشتند.
حضور مراجع تقلید و علمای حوزه
آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید از میدان شهدا به جمع راهپیمایان پیوستند و در گفتگو با خبرنگاران شکوه و عظمت حضور ملت بزرگ ایران در این راهپیمایی را تحسین کردند.
وزیر دفاع نیز در راهپیمایی ۲۲ بهمن قم حضور یافت.
طلاب غیر ایرانی جامعه المصطفی نیز در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن قم حضور یافتند و علیه سران استکبار و برخی از کشورهای مرتجع منطقه از جمله عربستان سعودی شعارهایی سر دادند.
برخی از گردشگران خارجی نیز برای تماشای این راهپیمایی در اطراف حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها تجمع کرده بودند و تلاش میکردند تا با دوربین عکاسی خود تصاویری از این مراسم را ثبت کنند.
راهپیمایی امسال باشکوهتر از قبل بود
بالگرد اورژانس هوایی قم نیز با پرواز بر فراز مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن شاخههای گل و نوشتههایی از دستاوردهای انقلاب اسلامی بر سر راهپیمایان میریخت.
تعداد زیادی از خبرنگاران و عکاسان نیز تمام تلاش خود را به کار بستند تا شکوه عظمت حضور مردم قم و همدلی آنان را انعکاس دهند.
جمعیت وقتی به حرم مطهر و میدان آستان رسید هنوز بسیاری از راهپیمایان در خیابان اراک ابتدای مسیر راهپیمایی قرار داشتند.
حضور نوجوانان و کودکان همراه خانواده هایشان نیز در این راهپیمایی چشمگیر بود و با در دست داشتن بادکنک و پرچم ایران با شور و اشتیاق خاصی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب را جشن میگرفتند.
بنا به گفته حاضرین حضور امسال مردم قم با وجود بارش رحمت الهی از سالهای قبل گستردهتر بود و جمعیت وقتی به حرم مطهر و میدان آستان رسید هنوز بسیاری از راهپیمایان در خیابان اراک ابتدای مسیر راهپیمایی قرار داشتند.
امسال برای نخستین بار ۴۰ هیئت مذهبی قم نیز با تجمع در مسجد چهارمردان به صورت منسجم و هماهنگ به سمت مسیرهای راهپیمایی حرکت کردند تا نشان دهند هیاتهای مذهبی همچنان بر سر شعار هیات منه الذله ایستادهاند.
صحنههایی که امروز در راهپیمایی ۲۲ بهمن قم خلق شد جلوههایی از همدلی و وحدت مردم خاستگاه انقلاب اسلامی است و مردم قم بار دیگر نشان دادند که همواره پیشتاز حضور در عرصههای مختلف انقلاب اسلامی هستند.
خانوادههای معظم شهدای مدافع حرم نیز با در دست داشتن تصاویری از فرزندان شهیدشان این پیام را به ملت مخابره کردند که برای دفاع از انقلاب و نظام جمهوری و ولایت فقیه از هیچ چیز دریغ نمیکنند و شهدای مدافع حرم آنها ادامه دهنده مسیر شهدای انقلاب و سالهای دفاع مقدس هستند.
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