راهپیمایی باشکوه امروز پاسخی قاطع به دشمنان است

حجت الاسلام سید محمدعلی آل هاشم ظهر امروز دوشنبه در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن مردم تبریز به خبرنگار مهر گفت: مردم تبریز و آذربایجان امروز همزمان با سراسر کشور حماسه ای بزرگ در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رقم زدند.

وی با بیان اینکه این حضور مردم نقشه های دشمن را با شکست مواجه کرد، افزود: از تک تک افرادی که امروز به خیابان ها آمدند و شعار ضداستکباری سر دادند تشکر می کنم. این حضور پرشور و باشکوه مردم باعث ناامید شدن دشمنان این انقلاب می شود.

آل هاشم سپس ابراز داشت: حضور باشکوه مردم پاسخ قاطعی به توطئه‌های دشمنان در طول سال‌ های پس از پیروزی انقلاب است و روز ۲۲ بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی است.

امام جمعه تبریز سپس گفت: بیست و دوم بهمن ماه روزی ماندگار و فراموش نشدنی در تاریخ کشور عزیزمان ایران است. امروز انقلاب اسلامی ایران با این اقتدار و پیشرفت در تمام عرصه ها، قلب ملت ‌های منطقه است.