حضور گسترده امروز مردم در راهپیمایی۲۲بهمن معادلات دشمن را برهم زد

امیر احمدرضا پوردستان در حاشیه برگزاری راهپیمایی روز ۲۲ بهمن گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن دارای پیام بسیار محکمی برای دشمنان نظام به شمار می رود.

وی ادامه دا: ؛خوشبختانه حضور مردم امسال نسبت به سال های گذشته بسیار گسترده تر بود.

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی ارتش اضافه کرد؛ دشمنان این نظام بدانند که علی رغم همه تحریم ها ملت بزرگ ایران با تمام سلول های وجودشان از نظام و رهبری خود دفاع می کنند.

وی گفت: هر چه دشمن در حوزه اقتصادی و سیاسی فشار بیاورد این ملت در برابر آنان مستحکم تر خواهند بود و ذره ای از دستاوردهای این انقلاب و رهبری عقب نشینی نخواهند کرد.