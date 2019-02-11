حمایت از کشورهای دیگر حمایت از خط مقاومت در برابر دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحامد علم الهدی ظهر دوشنبه در مراسم راهپیمایی مردم بندرخمیر اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران طی چهل سال گذشته سختیها ، تلخی ها و گردنه های پرپیچ و خم فراوانی را پشت سر گذاشته و امروز انقلاب اسلامی ایران نه تنها الگوی مسلمانان بلکه الگوی هر مستضعفان در جهان می باشد و طی این سال ها در برابر همه دسیسه های و خرابکاری دشمنان مقاومت و ایستادگی کرده است.

حجت الاسلام علم الهدی افزود:بسیاری از بزرگان عدد چهل را عدد کمال ذکر کرده اند و بنا به فرموده مقام معظم رهبری،انقلاب پس از این همه سختی ها و مقاومت ، هم اکنون به بلوغ و شکوفایی رسیده است.

وی اضافه کرد: انقلاب خواهد ماند و همه ما وظیفه داریم این انقلاب را به نسل های بعدی برسانیم چرا که این انقلاب ثمره خون شهیدان است و آنها با خون خود این شجره طیبه را آبیاری کرده اند.

وی گفت: باید این انقلاب به نسلهای بعدی رسانده شود و به آن ها گوشزد شود که برای به ثمر رسیدن آن زحمات زیادی کشیده شده است.

علم الهدی بیان داشت: مردم ما طی این سال ها بالاخص در اوایل انقلاب سختی های زیادی را تحمل کرده اند ،اما پشتیبانی خداوند از این نظام طی این دوران باعث شده که کشور ما از ظرفیتهای بالایی بخصوص در زمینه توان نظامی بهره مند شود و این به برکت رهبر فرزانه انقلاب و مردمی است که راه مقاومت و ایستادگی را انتخاب کرده اند.

انقلاب ما پشتوانه همه مظلومین در هر جایی از دنیا بوده است

وی در ادامه به حمایت ایران از کشورهای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت:حمایت ما از این کشورها حمایت از خط مقاومتی بود که در برابر دشمنان ایستادگی و پایداری نموده اند.

حجت الاسلام والمسلمین علم الهدی افزود: چهل سال است که انقلاب اسلامی ایران برای اسلام در کشورهای دیگر هزینه کرده است و برای ما بحث عرب و عجم مطرح نبوده بلکه حمایت ما ،حمایت از مردم مسلمان و مظلوم در آن کشورها بوده است و انقلاب ما همیشه پشتبان مظلومین در هر جایی از دنیا بوده است.

علم الهدی گفت: مردم ما امروز با سربلندی در دنیا ،علاوه بر مشکلات اقتصادی از انقلاب پشیمان نیستند و حضور یکپارچه آنان در این راهپیمایی نشان از این علاقه مندی آنان می باشد و این حضور سیلی محکمی بر دشمنان و بدخواهان نظام خواهد بود.

معاون امور مجامع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در بخشی از سخنان خود با اشاره به نقش تقریب مذاهب در شکل گیری وحدت اسلامی، گفت:در مجمع تقریب مذاهب تمامی علما و اندیشمندان کشورهای اسلامی بخصوص علمای اهل سنت در کنار علمای تشیع حضور دارند و این از برکات انقلاب اسلامی ایران است.

وی گفت: شهر بندرخمیر مظهر تقریب مذاهب اسلامی می باشد و امام جمعه اهل سنت و تشیع این شهر، عضو این مجمع هستند و در تمامی کنفرانس های داخلی و خارجی حضور دارند و در کنار مردم در همه مجالس و محافل شرکت می کنند.

پیش از این نیز حجت الاسلام و المسلمین صفائی حائری امام جمعه شهرستان خمیر ضمن تقدیر ویژه از حضور مردم راهپیمایی 22 بهمن در بندرخمیر و همچنین حضور حجت الاسلام علم الهدی معاون امور مجمع تقریب مذاهب ایران در شهرستان خمیر تقدیر نمود.

وی در ادامه اظهار کرد:امیدواریم مسولین آلام و دردهای مردم را تسکین دهند و افرادی که در زلزله اخیر دچار زیان و خسارت شده است ،مشکلات آنها را رسیدگی نمایند.