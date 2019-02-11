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۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۴۱

آتش نشانی نسیم شهر:

آتش سوزی در کارخانه تولید اسفنج در نسیم شهر/یک نفر مصدوم شد

آتش سوزی در کارخانه تولید اسفنج در نسیم شهر/یک نفر مصدوم شد

بهارستان- مسئول روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نسیم شهر از حریق کارخانه تولیدی اسفنج در شهرک صنعتی خیرآباد خبر داد و گفت: یک نفر در این حادثه مصدوم شد.

کیان کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی تماس تلفنی پیش از ظهر دوشنبه با سامانه ۱۲۵ مبنی بر حریق کارخانه تولیدی اسفنج در شهرک صنعتی خیرآباد تیم اطفای به ایستگاه مرکزی این سازمان به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: آتش نشانان پس از رسیدن به محل بلافاصله اقدام به اطفای حریق  کردند.

مسئول  روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری نسیم شهر اضافه کرد: بر اثر  شدت حرارت علمک گاز نیز دچار حریق شده بود که در یک عملیات سخت و نفس گیر پس از انجام عملیات و  اطفای کامل حریق کارخانه تنها فرد مصدوم حادثه نیز نجات پیدا کرد و از گسترش حریق و بروز خسارت به سایر کارخانه ها نیز جلوگیری به عمل آمد.

کد مطلب 4539498

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