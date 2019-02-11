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۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۴۱

روسیه:

تماس آمریکا با ارتش ونزوئلا غیرقابل قبول است

تماس آمریکا با ارتش ونزوئلا غیرقابل قبول است

روسیه امروز دوشنبه به تماس آمریکا با ارتش ونزوئلا برای ترغیب آن به اقدام علیه دولت «نیکلاس مادورو»، واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روسیه تماس آمریکا با ارتش ونزوئلا برای تغییر موضع نیروهای مسلح این کشور و دست کشیدن از حمایت از دولت مادورو را مورد انتقاد قرار داد.

روسیه این اقدام آمریکا را غیر قابل قبول خوانده است.

ارتش ملی بولیواریایی ونزوئلا از دیروز یکشنبه رزمایش ۵ روزه ای را در این کشور آغاز کرد.

بر اساس اعلام ارتش، هدف از این رزمایش نمایش آمادگی ارتش برای دفاع از کشور در مقابل هرگونه تهاجم اعلام شده است.

نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا در این خصوص گفت: این مانور نظامی تا ۱۵ فوریه سال جاری میلادی ادامه دارد و بزرگترین و مهمترین رزمایش در تاریخ ۲۰۰ ساله دولت ونزوئلا خواهد بود.

کد مطلب 4539500
عبدالحمید بیاتی

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