استاندار گیلان از حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری استاندار گیلان در پیامی از حضور پرشور و حماسی مردم شهرهای مختلف این استان در راهپیمایی ۲۲ بهمن تشکر و قدردانی کرد.

در متن این پیام آمده است؛

گیلانیان فهیم و غیور؛

حضور عزتمندانه‌ و چشمگیر در جشن چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، برگ زرین دیگری از وحدت آفرینی شما را به نمایش گذاشت که رویدادی فرح بخش برای همه دوستداران ایران همیشه سربلند است.

مردم گیلان به عنوان پیشتازان حرکت‌های اجتماعی و حماسی، بار دیگر با حضور خود ثابت کردند که صاحبان اصلی انقلاب و پاسدار ارزشها و اهداف آن هستند.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان سرافراز ایران اسلامی، این حضور پرشکوه و امیدبخش را پشتیبانی مسئولان در مسیر خدمت به مردم می دانم و امیدوارم شاهد آینده ای درخشان برای ایران و گیلان عزیز باشیم.