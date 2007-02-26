ابومازن و مبارک درباره دولت وحدت ملی فلسطین گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین پس از دیدار با "حسنی مبارک" به خبرنگاران گفت که وی درباره راههای تقویت توافقنامه مکه مکرمه و تلاش کشورهای عربی برای برداشتن محاصره سیاسی و اقتصادی تحمیلی علیه ملت فلسطین بحث و تبادل نظرکرده است.

وی یادآورشد : برخی کشورها با وجود خرسندی خود از دستیابی گروههای فلسطینی به توافقنامه مکه مکرمه خواستار آن شدند که فلسطینیان درباره برنامه سیاسی خود بویژه درباره به رسمیت شناختن (رژیم صهیونیستی) واضح تر باشند و تنها به سخن گفتن درباره توافقنامه های امضا شده در گذشته با اسرائیل اکتفا نکنند.

جنبش های فتح و حماس در هشتم فوریه درنشست خود در مکه مکرمه درباره تشکیل دولت وحدت ملی در فلسطین به توافق رسیدند.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز همچنین با "عمرو موسی" دبیرکل اتحادیه عرب دیدار و گفتگو کرد.