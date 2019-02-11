پخش قسمت آخر برنامه زنده «دست به دست»

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین قسمت از برنامه زنده «دست به دست» امروز ۲۲ بهمن با اجرای شهرام شکیبا و با مرور خاطرات مشترک سال‌های بعد از انقلاب اسلامی از شبکه سه سیما پخش می شود و قرار است به اتفاقات سال ۱۳۹۷ اشاره شود.

برنامه زنده تلویزیونی «دست به دست» با موضوع مرور خاطرات مشترک سال‌های بعد از انقلاب اسلامی تازه ترین محصول مرکز بسیج رسانه ملی است که با تهیه کنندگی سید مهدی حسینی از اواسط دی ماه روی آنتن رفت.

این برنامه در این مدت پذیرای مهمانانی چون احمد نجفی، جهانگیر الماسی، علی دهکردی، اقبال واحدی، وحید جلیلی و ... بوده است و امشب نیز مهمانان مختلفی در آخرین قسمت از برنامه حضور دارند.