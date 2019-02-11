شورای هماهنگی تبلیغات ازحضورباشکوه مردم درراهپیمایی۲۲بهمن تشکرکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پی حضور باشکوه امت همیشه در صحنه ایران اسلامی در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ و جشن بزرگ مردمی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بیانیه تشکر صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

وَلا تَهِنوا وَ لا تَحزَنوا وَ أنتُمُ الاعلَونَ إِن کُنتُم مُؤمِنینَ

(سوره مبارکه آل‌عمران آیه ۱۳۹)

و سست نشوید! و غمگین نگردید! و شما برترید اگر ایمان داشته باشید!

حمد و سپاس خداوند سرمدی را که در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، به توفیق الهی،توجهات حضرت بقیه‌الله‌الاعظم (عج الله تعالی فرجه الشریف) و زعامت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (مدظله العالی) پیش بینی حکیمانه مقتدای عظیم الشان عزیزتر از جانمان و با احساس تکلیف دینی و انقلابی مردم متدین، سلحشور و همیشه حاضر در صحنه، برگزاری راهپیمایی به مراتب پرشور تر از سالهای قبل با تجلی استثنایی ترین حماسه حضور و بهمن تماشایی تحقق یافت و به کوری چشم سردمداران خبیث طاغوت اعظم، آمریکای جهان‌خوار و محور شرارتبار دیگر امّت بصیر با عزمی راسخ حضوری باشکوه، تماشایی، آگاهانه، زنده و توفنده، زیباترین جلوه‌های قدرتِ لایزال الهی را به رخ جهانیان کشیدند و حادثه‌ی بزرگ و خیره‌کننده را در حساس‌ترین و استثنایی‌ترین مقطع تاریخ بشریّت آفریده و برگ زریّن و زیبنده دیگری بر اوراق سراسر صلابت و اقتدار ام‌القرای جهان اسلام ایران سرافراز افزودند.

نظام سلطه با تکیه بر مفروضاتی باطل با هجمه‌ی رسانه‌ای و جنگ ترکیبی، طرح «تابستان داغ» و «زمستان سخت» را با حربه نخ‌نمای تحریم و تلاش‌های مذبوحانه برای دلسرد کردن مردم به کار بست امّا عظمت راهپیمایی امروز شما مردم بصیر و لحظه‌شناس پاسخ قاطع و دندان‌شکنی به بیگانگان و دشمنان و سست عهدان داد. بی‌شک حضور الهام‌بخش شما مردم انقلابی تفاخر و سربلندی برای ایران عزیز و بشارت رهایی از زنجیره‌های فراعنه و نمرودیان زمانه را به ملّت‌ها ارزانی و وحدت و همبستگی ملّی را نمایان نمود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن تقدیر و تشکراز حضور دشمن‌شکن مردم لحظه شناس و بصیر از تمامی مسئولان، عوامل اجرایی و دست‌اندرکاران امر برگزاری مراسم یوم الله ۲۲ بهمن در سراسر کشور اعم از نهادها، ارگان ها، دستگاه های امنیتی، اطلاعاتی، فرهنگی، خدماتی، نظامی، انتظامی اصحاب محتـرم رسـانه‌ها، جرایـد، مطبـوعات و خبـرگزاری هـا بویژه رسانه ملی که در آگاه‌سازی عمومی، روشنگری واغنای افکار عمومی، ترغیب و تشویق مردم به حضور در این مراسم و انعکاس مناسب اخبار و به‌نمایش‌درآوردن گوشه‌هایی هر چند کوچک از سیل خروشان مردم ولایتمدار ایران اسلامی، نقش اساسی ایفا کردند، تشکر و قدردانی می‌نماید.

اینک در طلیعه دهه پنجم پیروزی انقلاب اسلامی، همه این شور و شعور را حرمت نهاده و پیروزی و بهروزی همگان را در گذرگاه حصول به آرمان‌های منیر انقلاب اسلامی، از درگاه ذات اقدس احدیّت جلّ و علا مسألت می‌نماید.

جزاکم‌الله عن الاسلام و المسلمین خیر الجزاء

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی