پریزاد سیف بازیگر و کارگردان تئاتر که قصد اجرای نمایشنامه خوانی «داستان ضحاک» را با حضور سعید پورصمیمی دارد، درباره اولین اجرای به صحنه رفته از نمایشنامه «داستان ضحاک» به خبرنگار مهر گفت: سعید پورصمیمی نمایشنامه «داستان ضحاک» را در سال ۱۳۵۱ نوشت و در اسفند ۱۳۵۷ یعنی درست ۴۰ سال پیش در سالن اصلی تئاتر شهر به مدت یک ماه با بازی رضا بابک و بهرام شاه محمدلو روی صحنه برد.

وی ادامه داد: این نمایش بعدها در شهرهای دیگری از جمله شهر رشت توسط همین گروه اجرا شد.

سیف درباره اجرای نمایشنامه خوانی «داستان ضحاک»، توضیح داد: بعد از ۴۰ سال از اجرای صحنه ای نمایش «داستان ضحاک»، من تصمیم گرفتم این اثر را برای نمایشنامه خوانی تنظیم کنم و تقریبا با همان بازیگران اصلی روخوانی کنم. رضا بابک و بهرام شاه محمدلو نقش های خود یعنی ضحاک و ابلیس را برعهده دارند و البته این بار بخت این را داشتم که صاحب اثر یعنی سعید پورصمیمی نیز به عنوان بازیگر در کنارمان باشد.

این هنرمند تئاتر اظهار کرد: من نمایشنامه «داستان ضحاک» را حدود ۲۰ سال پیش خواندم و تصورم از این نوشته خوش ساخت و مدرن تنها پوستری قاب گرفته در پلکان تئاتر شهر بود که هربار از کنارش می‌گذشتم توجهم را به خود جلب می‌کرد. اکنون واقعا خوشحال و هیجان زده هستم که نسل من و نسل بعد از من امکان دیدن و شنیدن این نمایشنامه را در قالب نمایشنامه خوانی با همان بازیگران قدیمی و کاربلد روی صحنه دارد.

نمایشنامه خوانی «داستان ضحاک» با حضور رضا بابک، بهرام شاه محمدلو، مسعود سخایی، کامبیز بنان، پریزاد سیف و سعید پورصمیمی روزهای شنبه و یکشنبه ۴ و ۵ اسفند، ساعت ۲۰ در تالار رودکی اجرا می‌شود.

اردوان کاویانی فرد موسیقی و سعید محبی دستیار کارگردان این نمایشنامه‌خوانی هستند و فرهاد نجدداد کار عکس، تیزر، پوستر نمایشنامه‌خوانی «داستان ضحاک» را بر عهده دارد.