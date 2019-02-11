حرکت عظیم ملت ایران غیر قابل توقف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن در میدان آزادی اظهار کرد: امروز اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی با هیچ وقت دیگری قابل مقایسه نیست و این مرهون همراهی و همدلی خیل عظیم مردم است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه مردمی همواره توانسته در دنیا تاثیرگذار باشد و این را مدیون مردم ولایت‌مدار حاضر در صحنه است.

سرلشکر جعفری با بیان اینکه انقلاب اسلامی به لطف مردم به پختگی رسیده است و قدرتمندتر از همیشه به پیش خواهد رفت، گفت: حضور جوانان نسل سوم و چهارم انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که این حرکت عظیم مردمی غیر قابل توقف است و هیچ قدرتی در دنیا قادر نخواهد بود که مسیر ما را تغییر دهد.