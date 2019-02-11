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۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۰۵

همزمان با آغاز جشنواره؛

کاتالوگ سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر منتشر شد

کاتالوگ سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر منتشر شد

کاتالوگ سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر همزمان با اولین روز از برگزاری این رویداد تئاتری، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاتالوگ سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به مدیر مسئولی نادر برهانی مرند و سردبیری سعید هاشمی پور در اولین روز جشنواره چاپ و منتشر شد.

این کاتالوگ به صورت ۲ زبانه، چهار رنگ و در ۳۲۰ صفحه در دسترس علاقمندان قرار می‌گیرد.

معرفی هیات های انتخاب و داوری بخش های مختلف جشنواره، معرفی آثار اجرایی (در بخش های صحنه ای، خیابانی و دیگرگونه های اجرایی)، خلاصه آثار نمایشی، زمان و مکان اجراها و همچنین اطلاعاتی در خصوص نمایشگاه های عکس و پوستر از جمله مطالب کاتالوگ سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر هستند.

بخش دیگری از این کاتالوگ به بزرگداشت چهار هنرمند برگزیده این دوره از جشنواره اختصاص دارد.

کد مطلب 4539552
فریبرز دارایی

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