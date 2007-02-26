سران اردن و عربستان تحولات خاورمیانه را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری رسمی عربستان، "عبدالله دوم" در دیدار با "عبدالله بن عبدالعزیز" شاه عربستان درباره تحولات جهان عرب، اسلام و رویدادهای بین المللی و درصدر آن تحولات مسئله فلسطین و اوضاع عراق بحث و تبادل نظر کرد.

دراین دیدار همچنین افق های همکاری دوجانبه و راههای تقویت آن درهمه زمینه ها در راستای منافع دو کشور و دو ملت بررسی شد.

خبرگزاری رسمی کویت "کونا" درباره این سفر نوشت : انتظار می رود سران عربستان و اردن درباره تحولات منطقه ای بویژه اوضاع عراق و فلسطین و تلاش ها برای ازسرگیری روند صلح خاورمیانه، راههای تقویت توافقنامه فلسطینی ها در نشست مکه مکرمه و حل و فصل بحران هسته ای ایران به شیوه های مسالمت آمیز بحث و تبادل نظر کنند.

سفر شاه اردن به عربستان درحالی صورت می گیرد که قرار است فردا "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر نیز در سفر به ریاض با شاه عربستان دیدار کند.