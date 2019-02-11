  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۲۸

تورنمنت چهارجانبه هند

دومین شکست تیم ملی فوتبال بانوان مقابل میانمار رقم خورد

دومین شکست تیم ملی فوتبال بانوان مقابل میانمار رقم خورد

تیم ملی فوتبال بانوان ایران امروز در دومین دیدار خود در تورنمنت چهارجانبه هند مقابل میانمار شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال بانوان ایران در راه آماده سازی برای حضور در مرحله دوم رقابت های انتخابی المپیک۲۰۲۰ در تورنمنت چهارجانبه هند حضور دارد. ملی پوشان امروز در دومین گام مقابل تیم ملی میانمار صف آرایی کردند و با نتیجه ۲ بر صفر تن به شکست دادند. تیم ملی در بازی نخست خود نیز با نتیجه یک بر صفر مقابل هند شکست خورده بود.

شاگردان مریم آزمون روز چهارشنبه در سومین دیدار خود مقابل تیم ملی نپال قرار خواهند گرفت.

این رقابت ها از ۲۰ تا ۲۶ بهمن ماه به میزبانی هند برگزار می‌شود و تیم های ایران، نپال، میانمار و هند چهار تیم حاضر در تورنمنت هستند.

کد مطلب 4539565
ساناز سلیمان آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها