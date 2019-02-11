دومین شکست تیم ملی فوتبال بانوان مقابل میانمار رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال بانوان ایران در راه آماده سازی برای حضور در مرحله دوم رقابت های انتخابی المپیک۲۰۲۰ در تورنمنت چهارجانبه هند حضور دارد. ملی پوشان امروز در دومین گام مقابل تیم ملی میانمار صف آرایی کردند و با نتیجه ۲ بر صفر تن به شکست دادند. تیم ملی در بازی نخست خود نیز با نتیجه یک بر صفر مقابل هند شکست خورده بود.

شاگردان مریم آزمون روز چهارشنبه در سومین دیدار خود مقابل تیم ملی نپال قرار خواهند گرفت.

این رقابت ها از ۲۰ تا ۲۶ بهمن ماه به میزبانی هند برگزار می‌شود و تیم های ایران، نپال، میانمار و هند چهار تیم حاضر در تورنمنت هستند.