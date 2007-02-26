آمریکا و اسرائیل از پرونده آمیا برای انزوای ایران استفاده می کنند / رهبران جهان را به دفاع از ایران دعوت می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در آین نامه که عصر امروز در دیدار امروز لوئیس دالیا وزیر سابق مسکن آرژانتین و لوئیس فارینلو کشیش کاتولیک و ماریو کافیرو از شخصیت های سیاسی و فرهنگی این کشور با منوچهر متکی در تهران به وی تقدیم شد اعلام شده است که رهبران سیاسی، اجتماعی، سندیکاها، حقوق بشر، نمایندگان مذاهب، فرهنگ ها و هنرمندان آرژانتین، همبستگی خود را با دولت و مردم ایران در مقابل تهدیدات دولت نظامی گرا و اشغالگر بوش ابراز می دارند.

در این نامه آمده است : به عنوان شهروندان آرژانتینی حکم قضایی که نسبت به دخیل بودن جمهوری اسلامی ایران درحمله به مرکز یهودیان AMIA ( که در تاریخ جولای 1994 در بوئنس آیرس اتفاق افتاد) اصرار می ورزد را قویا رد می نمائیم. به نظر ما تصمیم یاد شده به دنبال یافتن حقیقت در خصوص این اقدام حاد نبوده بلکه در راستای منافع کنونی و فشارهایی می باشد که ایالات متحده اعمال نموده و بدینوسیله تلاش می نماید حمله احتمالی نظامی خود را توجیه نماید.



شخصیت های آرژانتینی اظهار داشته اند : تصور می کنیم همانطوری که اشغال جنایت گرانه درعراق تحت بهانه مظنون بودن به وجود سلاح های شیمیایی در این کشور انجام گردید ( و بعد مشخص شد که دروغی بیش نبود) امروز این اقدام می تواند به عنوان بهانه ای برای تجاوز به ایران مورد استفاده قرار گیرد.

آنها در نامه خود تاکید کرده اند : اعتقاد راسخ داریم که یافتن واقعیت، عدالت و مجازات مسئولان مرگ 84 قربانی حمله به AMIA باید تنها در اختیار مردم آرژانتین و نهادهای آن باشد. ما زیر پا گذاشتن حق حاکمیت خود توسط نظامی گرایی جرج بوش رئیس جمهور آمریکا و کشوراسرائیل که تحقیقات قضایی در کشور را آلوده (مسموم) نموده اند، قویا رد می کنیم.

در این نامه آمده است : این درست نیست که اکنون اتهامات مطرح شده توسط قاضی خوان خوزه کالئانو را مجددا از سر بگیرند (همان فردی که بدلیل اعمال غیر قانونی بر کنار شده است) در حالیکه از جانب پلیس بین الملل و دیگر کشورهای اروپایی این اتهام های فاقد مدارک و شواهد رد گردیده است.

رهبران سیاسی و فرهنگی و مذهبی آرژانتین تصریح کرده اند : اکنون اصرار بر همان فرضیه تحقیقاتی نا معقول می باشد، زیرا همیشه مدارک (شواهد) موجود مرتبط با دولت ایران، حمله مذکور را براساس تخمین های غیر مستقیم ناراضی های ایرانی و گزارشات موساد و CIA (سرویس های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا) تهیه گردیده اند. همان کشورهایی که وجه ای از نظر صلح جهانی و احترام به حقق بین المللی ندارند. برعکس برای نیل به اهداف توسعه طلبانه خود در استفاده از ترور شک نمی کنند.

آنها در نامه خود آورده اند : به همین دلیل معتقدیم در پشت پرده اتهامات قضایی، برنامه هایی پنهان گردیده که انزوای ایران را نشانه رفته وبدنبال شکستن روابط سیاسی با آرژانتین و در نتیجه فراهم نمودن شرایط برای حمله جدید جنایتکارانه به یک کشور دیگر خاور میانه می باشد.

در این نامه همچنین آمده است : به عنوان شهروندانی که بطور تاریخی از حقوق بشر دفاع نموده ایم، قویا تمام اشکال تروریسم به ویژه تروریسم دولتی را رد می کنیم. بهمین دلیل نمی توانیم در مقابل قتل عام ملت های افغان، عراقی، لبنانی و فلسطینی که توسط نیروهای اشغالگر صورت می پذیرد وتمامی حقوق آنها را پایمال می نمایند ساکت بمانیم.



شخصیت های آرژانتینی با اشاره به اینکه آمریکا و اسرائیل صلاحیت اخلاقی برای رهبریت هیچ مبارزه ای علیه تروریسم را ندارند یادآور شده اند : آرژانتینی ها نباید اجازه دهند که از ما به عنوان بهانه ای برای اینکه خاک این کشور را بر توبره بکشانند، استفاده نمایند. اگر چه تلاش می کنند که از این بترسیم اما در واقع از کسی که می ترسیم سیاست های مستکبرانه و امپریالیستی ایالات متحده می باشد که در مسابقه ای که ادامه حیات تمامی بشریت را به مخاطره انداخته حقوق بین المللی را اسیر و حق حاکمیت، منابع وتاریخ ملت های جهان را لگد مال نموده است.

آنها در نامه خود اعلام کرده اند: در مقابل این تهدیدات، تمامی رهبران سیاسی، مذهبی و اجتماعی جهان را برای دفاع از ایران و متوقف کردن خطری که صلح جهانی را تهدید می نماید (که همانا رئیس جمهور کنونی آمریکا جرج بوش می باشد) فرا می خوانیم.

چهره ها ی صلح طلب آرژانتینی همچنین در نامه خود خواستار پایان یافتن سریع طرح کلمبیا و برچیده شدن هر دو پایگاه نظامی آمریکا از این کشور شده اند.

در پایان نامه خطاب به رئیس جمهوری اسلامی ایران آمده است : مراتب احترام هزاران طرفدار اجتماعی که هر روزه از حقوق بشر در سنگرهای زندگی دفاع می نمایند و با وجود فاصله جغرافیایی در زیر همان پرچم شرافت و غیرت (شهامت) به ملت ایران می پیوند را خدمت شما تقدیم می نمائیم.