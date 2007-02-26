نمایشگاه "مدرسه ایرانی - معماری ایرانی" فردا افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، این نمایشگاه روز سه شنبه هشتم اسفند ماه جاری با حضور دکتر غلامعلی حداد عادل ، رئیس مجلس شورای اسلامی ؛ محمود فرشیدی ، وزیر آموزش و پرورش ؛ رئیس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور و جمعی از کارشناسان برجسته داخلی و خارجی حوزه معماری افتتاح می ‌‏شود.

بنابراین گزارش ، این نمایشگاه به همت ستاد "هویت بخشی به مدرسه‌ ‏های ایرانی" در بخشهای "چشم ‌‏انداز میراث گرانبهای گذشته" ، "دستاوردها" ، "طرحهای در دست اجرا" و "جنبی" برگزار خواهد شد.

در بخش چشم انداز که دبیر آن مهندس سید محسن میرحیدر ، از معماران برجسته کشور است ، تصویر و ماکت طرحهای ارایه شده توسط طراحان داخلی و خارجی به نمایش گذاشته می ‌‏شود.

تصاویری از مدرسه ‌‏های قدیمی ایرانی که هنوز هم مورد استفاده قرار می ‌‏گیرند نیز به عنوان نمونه و الگوی معماری مدارس ، در بخش میراث گرانبهای گذشته در معرض دید قرار می ‌‏گیرد. در بخش دستاوردها ، مدارس ساخته و طرحهای اجرا شده توسط سازمان نوسازی مدارس طی 10 سال گذشته نیز در بخش جنبی نمایش داده می ‌‏شود.

سخنرانی صاحب نظران و کارشناسان معماری درباره طرحهایی که در این نمایشگاه ارائه کرده ‌‏اند و نیز کلیت معماری ایرانی از برنامه ‌‏های دیگر این نمایشگاه است.