به گزارش خبرنگار مهر، قاسم حدادی‌فر پیش از رویارویی ۲ تیم الکویت کویت و ذوب‌آهن ایران در پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا در نشست خبری اظهار داشت: ذوب‌آهن در رقابت‌های آسیا تیم کم تجربه‌ای نیست. ما خود را برای بازی‌های سخت آماده کرده و تیم حریف را نیز به خوبی آنالیز کرده و امیدوارم بتوانیم دل هواداران را در مسابقه فردا شاد کنیم.

وی ادامه داد: همچنین امیدوارم هواداران و فوتبال دوستان اصفهانی نیز با حضور در ورزشگاه از ذوب‌آهن حمایت کنند.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان بیان داشت: مشکلی در تیم نداریم و تنها مسئله ما تا پیش از این ضربات آخر بود که امیدوارم بازی فردا شروعی بر روند عملکرد مثبت ذوب‌آهن چه در آسیا و چه در لیگ برتر باشد.