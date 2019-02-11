به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های بحرینی، جمعیت الوفاق بحرین با نزدیک شدن به هشتمین سالگرد انقلاب ۱۴ فوریه از مردم این کشور دعوت کرد که برای بزرگداشت این روز به سلسله فعالیت هایی در طی روزهای ۱۲ تا ۱۵ فوریه اقدام نمایند که به شرح زیرند:

۱- زن و مرد، بزرگ و کوچک در نافرمانی مدنی و فعالیت های میدانی که در مناطق مختلف بحرین انجام می‌شود، مشارکت نمایند.

۲- مردم مجتمع های تجاری وابسته به رژیم آل خلیفه را در این ایام تحریم نموده و با خرید حداقلی از اماکن تجاری خودی حمایت نمایند.

۳- برنامه های تفریحی خود (حضور در پارک ها، سواحل و..) را عقب انداخته به احترام کرامت خون شهدا و درد و رنج های زندانیان به بعد از تاریخ های فوق موکول نمایند.

۴- دعوت می نماییم در تظاهرات هایی که در مناطق مختلف به ترتیب طی این روزها اعلام میشوند شرکت نموده و در صحنه ثابت بمانند و به سخنان و اعمال تحریک آمیز مزدوران وقعی ننهند.

۵- شب جمعه ۱۴ فوریه تمام مناطق بحرین شاهد بانگ الله اکبر خواهد بود، دعوت می نماییم هموطنان به خیابانها آمده و با بلند گو و حنجره خود بانگ تکبیر سردهند.

۶- دعوت می نماییم از ساعت ۸:۳۰ چهارشنبه شب ۱۳ فوریه تا شب شنبه ۱۵ فوریه چراغ ها و روشنایی های خارجی منازل و مغازه ها را خاموش نمایند.

۷- از همه ملت دعوت می نماییم برای وسعت بخشیدن، توثیق و آمدن به صحنه مشارکت وسیع داشته باشند.

۸- از مردم دعوت می نماییم در مساجد حضور وسیع داشته و صفوف نماز جماعت را پر کنند و به دعا و توسل در محضر الهی برای فرج و پیروزی این ملت مظلوم بپردازند.

۹- از هموطنان دعوت می نماییم به تصویر و توثیق اشکال سرکوب و تجاوزات حقوقی که رژیم در شهر و روستا و در حق ساکنین آنها مرتکب میشود پرداخته و در رسانه ها آنها را رسوا کنند.