واشنگتن به دنبال افزایش متناسب فشارها بر ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مک کورمک با اشاره به نشست امروز لندن بین پنج کشورعضو شورای امنیت سازمان ملل متحد و آلمان، گفت : "انتظار من این است که ماهیت قطعنامه مبتنی بر افزایش فشار باشد".

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در رابطه با صدور قطعنامه احتمالی در این نشست گفت که این قطعنامه برای افزایش فشار متناسب بر ایران است.

مک کورمک همچنین مدعی شد که فشارهایی که در قطعنامه سپتامبر گذشته علیه ایران اعمال شده نتایج شگفت انگیری به همراه داشته است.

به گفته مک کورمک قطعنامه 1737 همچنین بحث هایی را در داخل ایران در پی داشته است مبنی بر اینکه آیا بی اعتنایی کشورشان به نظام بین المللی عاقلانه بوده است یا خیر.