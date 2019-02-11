به گزارش خبرنگار مهر علیرضا منصوریان در نشست مطبوعاتی پیش از دیدار تیمش با تیم الکویت ریاض در پلی آف لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت:امیدوارم میزبان خیلی خوبی برای الکویت باشیم. ما از لحاظ روحی و روانی به آن نقطه که مدنظر داشتیم رسیدیم و اتحاد و همدلی در تیم موج میزند؛ ما حریف کویتی خود را می شناسیم و میدانیم حریف ما تیم خوب و قابل احترامی است.

وی ادامه داد: ما با ۲ هدف در این بازی شرکت می‌کنیم. صعود از مرحله پلی‌آف و حضور قدرتمند در ادامه لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر و در این راستا تمام بازیهای تیم الکویت و حتی الوحده را به خاطر اینکه تا چند روز پیش حریف ما مشخص نبود، بررسی کردیم و می‌دانیم برای اینکه نماینده خوبی برای کشور ایران باشیم باید زحمت زیادی بکشیم.

سرمربی ذوب‌آهن پیرامون مصدومیت خلعتبری بیان کرد: متاسفانه در این فصل ۲ اتفاق نا خوشایند برای ذوب‌آهن پیش آمد، مصدومیت رحیم زهیوی در اول فصل که به دنبال آن محمدرضا خلعتبری را در این پست جایگزین کردیم اما متاسفانه اتفاق دوم، مصدومیت خلعتبری بود. نمی‌توان گفت نبود خلعتبری در تیم اهمیت ندارد اما بازیکنان از این لحاظ توجیه هستند و من فکر می‌کنم این خود یک آزمایش بزرگی برای ذوب‌آهن است که خوشبختانه ما به نقطه آرمانی روحی و روانی و تاکتیکی خود رسیدیم.

وی پیرامون تیم الکویت ادامه داد: تیمی الکویت چیزی کم از تیم‌های قطری و اماراتی ندارد و ما به همه رقبای خود با احترام نگاه می کنیم و می‌دانیم تیم مقابل ما تیمی قوی است.

منصوریان با دعوت از مردم اصفهان برای حضور در ورزشگاه افزود: من از فضای رسانه ای فوتبال اصفهان راضی هستم که از هر ۲ نماینده حمایت می کنند و امیدوارم که هم رسانه‌ها و هم مردم پرشور اصفهان برای حمایت از نماینده کشور در این مسابقه، ما را تنها نگذارند.