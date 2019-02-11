شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی ازحضور مردم قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی در طلیعه پنجمین دهه از عمر با برکت انقلاب اسلامی طی بیانیه ای از حضور ارزشمند و ستودنی مردم قدرشناس، ولایی و سرزنده خطه باب الرضا، گنجینه معرفت ها قدردانی کرد.

متن بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«إِنَّ الَّذینَ قالوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَیهِمُ المَلائِکَةُ أَلّا تَخافوا وَلا تَحزَنوا وَأَبشِروا بِالجَنَّةِ الَّتی کُنتُم توعَدونَ»

با حمدوثنای بیکران به ساحت اقدس یگانه فجر آفرین هستی بخش و سلام و صلوات به پیشگاه باعظمت دردانه هستی، مُعزّ اولیاء و افتخار انبیای عظام، حضرت صدیقه کبری؛ زهرای اطهرسلام الله علیها، که به مدد حضرتش توفیق داد تا بار دیگر در میقات دلدادگی و میعادگاه ۴۰ساله عاشقی و درمقابل بُهت و حیرت جهانیان؛ امت نستوه و پرصلابت ایران عزیز در لبیک به ندای سلاله پاکش، حماسه ساز شده و با ندای جاودان و سرنوشت ساز «الله کبر» تطمئن القلوب آنانی باشند که دل در گِرو ارزش های الهی نظام مقدس جمهوری اسلامی دارند.

بار دیگر صاحبان حقیقی این مکتب با عظمت و الهی با قلب هایی آکنده از محبت ام الائمه سلام الله علیها در عاشقانه ترین قرار آزادی و سالروز مجد و عزت میهن گلگون؛ سرفرازی و سعادت این نظام مقدس را فریاد گرشدند.

مردم شریف، مؤمن، ولایتمدار و سرزنده باب الرضا، گنجینه معرفت ها در چهلمین بهار پیروزی عزتمندانه انقلاب اسلامی و در سالروز به ثمر نشستن خون های پاک و مطهر شهدای گلگون کفن در حالی که دنیا نظاره گر این رخداد عظیم و این شکوه مثال زدنی بوده، با وجود شرایط نامساعد جوی، با صلابت و شکوه بی نظیر در جای جای استان به خیابان ها آمدند و به ندای مولا و مقتدای خویش لبیک گفتند.

ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خراسان شمالی به پاس حضور ارزشمند و پرافتخار مردم ولایتمدار استان در راهپیمایی حماسی و کم نظیر یوم الله ۲۲ بهمن از آحاد مردم، جوانان، بسیجیان، دانشجویان و دانش آموزان، علما و روحانیون، خانواده های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و رسانه ملی و اصحاب خبر که در خلق این حضور باشکوه و شگفتی ساز نقش آفرینی کردند صمیمانه قدردانی می کند.