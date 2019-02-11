فصل جدیدی در فوتبال پیش روی ماست

به گزارش خبرنگار مهر محمد عبدالله پیش از دیدار دو تیم الکویت کشور کویت و ذوب آهن ایران در نشست مطبوعاتی اظهار داشت: بازی سختی را پیش رو داریم و می‌دانیم ذوب‌آهن تیم قدرتمندی است و از سویی ما فصل جدیدی در فوتبال پیش روی خودمان داریم در این مرحله موفق باشیم.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون مشاری غنام بازیکن مصدوم این تیم بیان کرد: خدا رو شکر همه تیم آماده بازی در این مسابقه است و همه بازیکنان را در اختیار داریم.

سرمربی الکویت درباره افتخارات تیمش توضیح داد: متاسفانه در لیگ قهرمانان آسیا حضور نداشتیم و این نخستین حضور ما در این لیگ است که امیدواریم این حضور ما در لیگ قهرمانان آسیا با موفقیت همراه باشد اما تجربه ۶ حضور در AFC کاپ و ۳ بار قهرمانی این رقابت ‌ها را داریم.

وی پیرامون میزان شانس موفقیت الکویت در مسابقه فردا افزود: در بازی فوتبال هر چیزی ممکن است و نمی توان پیش بینی کرد چه اتفاقی رخ می دهد و فکر می‌کنم شانس پیروزی ما پنجاه درصد خواهد بود.

وی درباره آب و هوای اصفهان افزود: سرمای هوا بهانه خوبی برای تیم ما نیست و بازیکنان ما به سرمای زیر ۱۰ درجه نیز عادت دارد.