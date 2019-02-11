طالبان پیشنهاد اشرف غنی برای تاسیس دفتر در کابل را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، طالبان پیشنهاد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان برای تاسیس دفتر در کابل را رد کرد.

غنی دیروز یکشنبه در حالی که مشغول بازدید از ایالت ننگرهار افغانستان بود گفت: «اگر طالبان دفتری بخواهند همین فردا به آنها دفتری در کابل، ننگرهار یا قندهار داده خواهد شد. چرا که ما بنا داریم صلحی پایدار و شرافتمندانه را در کشور برقرار کنیم.»

غنی روز یکشنبه این سخنان را در ولایت ننگرهار، پایگاه اصلی نیروهای داعش در افغانستان و یکی از مراکز قدرت طالبان در این کشورعنوان کرد.

پس از سقوط طالبان در افغانستان در سال ۲۰۰۱ آنها کماکان در گوشه‌وکنار این کشور قدرت دارند یا بر سر به قدرت رسیدن با دولت مرکزی در ستیزند. این وضعیت نزدیک به دو دهه کشور افغانستان را در جنگ و ناامنی فرو برده است.

نیروهای طالبان هفته گذشته در جریان مذاکرات مسکو بر اهمیت داشتن یک دفتر مرکزی تاکید کرده بودند. آنها همچنین خواستار لغو تحریم‌های اروپایی و ممنوعیت سفر اعضای طالبان، آزادی زندانیان این گروه و پایان دادن به «جنگ تبلیغاتی» شده‌اند.

در همین رابطه «سهیل شاهین» یکی از مقامات طالبان پیش از این به رویترز گفته بود: «تاکید و تمرکز آنها بر شناخته‌شدن موقعیت کنونی‌شان در ابعاد بین‌المللی در دوحه قطر است.»

او همچنین گفت: «خواسته ما برای داشتن دفتر سیاسی رسمی واضح است. تقاضای ما این است که دفترمان در دوحه از سوی جوامع بین‌المللی و سازمان ملل به رسمیت شناخته شود. اما غنی با پیشنهاد اخیرش تلاش دارد تا بحث را منحرف کند.»